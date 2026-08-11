«Metallurg»de yeni başantrenör — Mo‘minjonov’un yerine kim geldi?

Bekobod’un «Metallurg» kulübü yönetimi, Ilhom Mo‘minjonov’un istifasının ardından takıma yeni bir başantrenör atama kararını açıkladı. Bundan böyle kulübü, uzun yıllardır Bekobod futbolunun gelişimine katkı sağlayan deneyimli teknik direktör Ilyos Qurbonov çalıştıracak.

Bu açıklama, Bekobod kulübünün basın servisi tarafından resmen yapıldı.

Ilhom Mo‘minjonov’un yerine tanıdık bir isim

Hatırlanacağı üzere, ilk devrede yaşanan beklenmedik puan kayıpları ve 14. haftada «Yaypan» ile alınan beraberliğin ardından başantrenör Ilhom Mo‘minjonov kendi isteğiyle görevinden istifa etmişti. Kulüp yönetimi istifayı kabul ettikten sonra dışarıdan yeni bir teknik direktör getirmek yerine, kulüp sistemini çok iyi bilen Ilyos Qurbonov’da karar kıldı.

Ilyos Qurbonov, o zamana kadar takımın teknik heyetinde başarılı bir şekilde görev yapıyordu.

Ilyos Qurbonov — «Metallurg»un gerçek emektarı

Yeni başantrenör, Bekobod futbolu ve taraftarları için hiç de yabancı değil. «Metallurg»daki futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerindeki zengin deneyimi şu önemli aşamaları kapsıyor:

Kulüpte futbolculuk kariyeri: Ilyos Qurbonov yıllarca «Metallurg»un formasını sahada onurla taşıdı ve takımın liderlerinden biri oldu;

Zorlu sınavlar ve 2023 yılı: 2023 yılında takımda yardımcı başantrenör olarak önemli sorumluluklar üstlendi;

Super Lig’de cesur mücadele (2024): 2024 sezonunda «Metallurg» zorlu bir lig tablosuyla karşı karşıya kaldığında, takımın Super Lig’de kalmasında doğrudan büyük pay sahibi olan isim Qurbonov’du;

Uluslararası deneyim: Ayrıca teknik direktör, Tacikistan’ın köklü «Istaravshan» kulübünde de başantrenör olarak başarılı bir dönem geçirdi.

Takımın önündeki yeni hedefler ve görevler

Kulüp yönetimi, Ilyos Qurbonov’un zengin deneyiminin, takımın iç yapısını ve futbolcuların potansiyelini iyi bilmesinin «Metallurg»un lig tablosundaki konumunu yeniden toparlamasında ve belirlenen hedeflere ulaşmasında temel faktör olacağına inanıyor.

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