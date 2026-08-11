Vinicius Junior'ın Arsenal projesiyle ilgilendiği ortaya çıktı

İngiltere Premier Lig tarihinin en sansasyonel transferlerinden birinin gerçekleşmesine ramak kalmıştı. Arsenal, Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ı kadrosuna katmaya çok yaklaşmıştı ancak futbolcu sonunda Real Madrid ile sözleşmesini uzatmayı tercih etti. The Athletic'in aktardığı bilgilere göre forvet, Mikel Arteta yönetimindeki Londra ekibinin projesine gerçekten ilgi gösterdi ve transfer öncesinde ciddi görüşmeler yapıldı. Bu bilgiyi Goal.com haber veriyor.

Real Madrid ile görüşmelerin 18 ay boyunca neredeyse tamamen durduğu ve tam da bu dönemde Arsenal'in öne çıkan aday olduğu öğrenildi. Kulüp yönetimi ve teknik direktör Mikel Arteta projeyi bizzat destekleyerek Brezilyalı futbolcuya takımın ana hücum silahı olmayı teklif etti. Londra ekibinin mevcut maaş yapısını bozmayı bile göze aldığı ve finansal paketinin Madrid kulübünün teklifleriyle rekabet edebileceği bildirildi.

Madrid kulübündeki kriz ve Xabi Alonso faktörü

Vinicius'un Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini korurken kulüp yönetimi ile futbolcu arasındaki ilişkilerde soğukluk yaşanmıştı. Mayıs 2025'te Xabi Alonso'nun teknik direktör olarak atanmasıyla durum daha da karmaşık hale geldi. İspanyol teknik adamın Brezilyalı forvetle anlaşamadığı ve futbolcunun da teknik direktör görevde kaldığı sürece sözleşmesini uzatmak istemediğini Başkan Florentino Perez'e açıkça söylediği belirtildi.

Taraflar arasındaki mali anlaşmazlıklar da en büyük engellerden biri oldu. Vinicius, temel maaş, bonuslar ve kulüp tarihinde daha önce hiçbir futbolcuya verilmeyen rekor seviyedeki yeni sözleşme imza ücretinin de dahil olduğu yıllık yaklaşık 30 milyon avroluk bir kazanç talep etti. Sözleşmesinin Haziran 2027'de sona erecek olması Real Madrid'i ciddi şekilde endişelendirmişti.

Jose Mourinho değişimin fitilini ateşledi

Yaz aylarında Jose Mourinho'nun teknik direktör olarak atanması durumu kökten değiştirdi ve futbolcunun Madrid'de kalmasının önünü açtı. İlk anlaşmazlıklara rağmen teknik direktör ile forvet sonunda ortak bir noktada buluşmayı başardı. Sonuç olarak Vinicius, Arsenal'in kararlı çabalarına rağmen Real Madrid projesine bağlı kalmayı tercih etti.