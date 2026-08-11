Kyoto Fusioneering füzyon santralleri için yeni bir cihaz geliştirmeye başladı

·36·Teknoloji
Kyoto Fusioneering füzyon santralleri için yeni bir cihaz geliştirmeye başladı

Füzyon enerjisi alanında ana odak genellikle muazzam güç üreten reaktörlerin kendisidir. Ancak ixbt.com ve TechCrunch'a göre bu tür reaktörler, gerekli yardımcı ekipmanlar olmadan uzun süre işletilemez ve bunları inşa etmek başlı başına büyük maliyetler gerektirir. Bu nedenle birçok startup, altyapının geri kalanını uzman tedarikçilere bırakmayı tercih ediyor. Bunu Techcrunch.com bildiriyor .

Gelişmekte olan füzyon tedarik zincirindeki onlarca şirket arasında Japonya merkezli Kyoto Fusioneering, en büyük uzmanlardan biri olarak öne çıkıyor. FusionX verilerine göre şirket şimdiye kadar 121 milyon dolar yatırım çekmeyi başardı. Şimdi ise ABD Enerji Bakanlığı ve Tennessee'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'ndan (ORNL), yakıt üretim düzeneği prototipi geliştirmek için hibeler aldı.

Bu duyuruyla aynı zamanda Kyoto Fusioneering, ABD'deki merkezini Oak Ridge kentine taşıyacağını açıkladı. Böylece startup'ın sektörde önemli bir oyuncu hâline geldiği doğrulanıyor. Fusion Industry Association tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen bir ankete göre füzyon startup'larının yarısından fazlası, yakıt döngüsü teknolojileri konusunda Kyoto Fusioneering gibi dış tedarikçilerle iş birliği yapmayı planladığını belirtti.

Unity-3 cihazı ve önemi

Kyoto Fusioneering'in Unity-3 adını taşıyan gelecekteki cihazı ORNL ile iş birliği içinde geliştiriliyor ve “breeding blanket” (yakıt üretim örtüsü) olarak adlandırılan teknolojiyi test edecek. Bu örtüler, füzyon reaktöründen enerji toplarken aynı zamanda yeni füzyon yakıtı da üretir. Bu tür örtü tasarımlarından birinde, hem ısıyı hem de nötronları emen sıvı lityum kullanılır.

Örtünün içindeki lityum atomları nötronlarla bombardımana tutulduğunda helyum ve birçok reaktör tasarımı için önemli bir yakıt olan hidrojen izotopu trityuma dönüşür. Ardından trityum örtüden ayrıştırılarak reaktöre gönderilir, ısı ise elektrik üretmek için kullanılır. Tüm bunlar ısıya dayanıklı malzemeler, özel pompalar ve diğer uzmanlaşmış ekipmanları gerektirir.

Gelecekteki iş birlikleri ve beklentiler

Kyoto Fusioneering yalnızca örtülerle sınırlı kalmıyor; füzyon yakıtını plazmaya dönüştürüp ısıtmak, atık gazlardaki yanmamış yakıtı geri kazanmak ve elektrik üretmek için ısı toplama sistemleri de geliştiriyor. Unity-3 cihazı yalnızca sıvı lityumun değil, diğer örtü malzemelerinin performansını da test edecek.

Yeni cihaz, araştırmacıların ve startup'ların şimdiye kadar çoğunlukla bilgisayar modelleriyle elde edilen verileri gerçek koşullarda doğrulamasını sağlayacak. Realta Fusion, Thea Energy, Type One Energy ve Xcimer Energy gibi diğer füzyon startup'ları, reaktörlerini tasarlarken Unity-3 deneylerinden elde edilen sonuçlardan yararlanacak.

Kyoto FusioneeringFüzyon EnerjisiUnity-3Oak RidgeTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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