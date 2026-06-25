Chelsea savunmacısı Trevoh Chalobah için İtalya'da büyük savaş başladı

Chelsea akademisi çıkışlı Trevoh Chalobah'ın kariyerine İtalya Serie A'da devam etmesi bekleniyor. İngiliz savunmacı için sadece ligin yeni ekiplerinin değil, aynı zamanda mevcut şampiyonların da yarışa dahil olması transfer piyasasındaki ilgiyi daha da artırıyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Goal.com'un haberine göre, Serie A'nın yeni üyesi Como, 26 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini sundu. Eski yıldız Cesc Fabregas yönetimindeki ekip, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı ve kadroyu güçlendirmek amacıyla Chalobah'ı ana hedef olarak belirledi.

Inter ve Como arasındaki rekabet

Ancak Como için bu transfer kolay olmayacak. İtalya'nın mevcut şampiyonu Inter de merkez savunmacıyı kadrosuna katma seçeneğini değerlendiriyor. "Nerazzurri" teknik adamı Cristian Chivu, futbolcunun Premier League deneyimini ve çok yönlülüğünü yüksek takdir ediyor. Chalobah için Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı, İtalya'ya taşınmada temel faktör olabilir.

Chelsea yönetimi, akademisinden yetişen oyuncuyu satmaya karşı değil. Geçen sezon tüm turnuvalarda 47 maça çıkmış olmasına rağmen, kulüp finansal istikrarı sağlamak ve yeni savunmacılar almak için kaynak yaratmayı hedefliyor. Futbolcunun Londra ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesinin olması, kulübe müzakerelerde avantaj sağlıyor.

Trevoh Chalobah şu anda İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'nda yer alıyor. Milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, sakatlanan Tino Livramento'nun yerine özellikle Chalobah'ı kadroya dahil etti. İlginç olan ise, Tuchel'in Manchester United'ın deneyimli ismi Harry Maguire yerine Chalobah'ı tercih ederek, onun üst düzey potansiyeline güvendiğini göstermesi.

İtalyan kulüpleri için Chalobah'ın fiziksel durumu ve taktiksel esnekliği oldukça faydalı olabilir. Özellikle Inter gibi dev bir takımda, Scudetto'yu korumak ve uluslararası arenadaki başarılar için bu tarz deneyimli savunmacılar hayati önem taşıyor. Chelsea'nin önümüzdeki sezon Avrupa kupalarından uzak kalması nedeniyle, futbolcu da kariyerinde gelişim sağlamak için Serie A tekliflerini ciddi şekilde değerlendiriyor.