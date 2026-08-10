ABD'de Yeni Türbinli Hidrojen Motoru Test Edildi

ABD'nin Güneybatı Araştırma Enstitüsü (SwRI) uzmanları, geleneksel benzin veya dizel yakıtı yerine hidrojen kullanan yenilikçi bir içten yanmalı motor geliştirdi ve test etti. ixbt.com'un aktardığına göre bu cihaz, özellikle orta tonajlı ticari araçlar için tasarlandı ve çevre dostu teknolojilere geçişte önemli adımlardan biri olması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Günümüzde yaygın olan yakıt hücreli araçların aksine bu motorda hidrojen elektrik enerjisine dönüştürülmüyor; doğrudan silindirlerin içinde yanarak pistonları hareket ettiriyor. Aslında bu, yakıt olarak benzin yerine hidrojen kullanılan klasik bir içten yanmalı motor. Motor, geleneksel benzinli motorlar gibi bujili ateşleme sistemiyle donatılmış.

Dizel karakterini koruyan hidrojen motoru

Mühendisler, yeni üniteye dizel motorlara özgü önemli bir özellik kazandırmaya, yani düşük devirlerde bile yüksek tork üretmesini sağlamaya çalıştı. Böyle bir performans, ticari araçlar için son derece önemli. SwRI uzmanları önce teknolojiyi deneysel tek silindirli bir motorda test ederek hidrojenin yanma özelliklerini ve farklı enjeksiyon stratejilerini inceledi; ardından çözümler tam ölçekli çok silindirli motora aktarıldı.

Geliştirme sürecinde uzmanlar erken ateşleme, düzensiz yanma ve tüm sistemlerin uyumlu çalışması gibi birçok karmaşık sorunu çözmek zorunda kaldı. Düşük devirlerde gerekli gücü elde etmek için motor turboşarj ile donatıldı. Turboşarj, silindirlere giren hava miktarını artırarak daha fazla hidrojenin yakılmasını ve torkun yükseltilmesini sağladı.

Teknik yenilikler ve çevresel unsurlar

Hidrojenin benzine kıyasla çok daha hızlı yandığını dikkate alan mühendisler, emme sisteminde kapsamlı değişiklikler yaptı. Geleneksel benzinli motor geometrisi burada uygun olmadığından SwRI özel emme kanalları ve genişletilmiş supaplar geliştirdi. Bunlar yeterli hava akışı sağlayarak yakıt-hava karışımının daha verimli oluşturulmasına yardımcı oluyor. Motorun çalışmasını ise gerçek zamanlı özel bir yazılım denetliyor.

Hidrojenin yüksek derecede yanıcı olması nedeniyle, sıcak parçaların veya egzoz gazlarının etkisiyle buji kıvılcımı oluşmadan önce kendiliğinden tutuşmasını önlemek en zorlu görevlerden biri oldu. Bu tür durumlar motorun düzensiz çalışmasına, güç kaybına ve hatta arızalanmasına yol açabilir. Bu nedenle testlerin önemli bir bölümü özellikle bu tür sorunların önlenmesine ayrıldı.

Çevresel açıdan hidrojen karbon içermediği için yanması sonucunda doğrudan neredeyse hiç CO₂ açığa çıkmaz ve ana reaksiyon ürünü su olur. Ancak yüksek sıcaklıklarda havadaki azot ve oksijen azot oksitleri (NOx) oluşturabileceğinden hidrojen tamamen çevre dostu sayılamaz. Bu nedenle sürecin hassas biçimde kontrol edilmesi ve emisyon arıtma sistemi gerekir.

SwRI'nin sonucuna göre bu teknolojinin temel avantajı, mevcut otomotiv altyapısının korunabilmesidir. Üreticiler, bataryalı güç ünitelerine veya yakıt hücrelerine geçmek için geleneksel motorlardan, şanzımanlardan, ekipmanlardan ve servis süreçlerinden tamamen vazgeçmek zorunda kalmayacak.