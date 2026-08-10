Yapay zekâ fonu çip üreten start-up'a 400 milyon dolar yatırdı

·42·Teknoloji
Yapay zekâ fonu çip üreten start-up'a 400 milyon dolar yatırdı

The Wall Street Journal gazetesinin bildirdiğine göre, yapay zekâ alanında uzmanlaşmış Situational Awareness hedge fonu, zorlu bir finansal dönemden geçmesine rağmen gelecek vadeden projelere büyük yatırımlar yapmayı sürdürüyor. Fon bu hafta, çip üretim sürecini hızlandırmayı ve maliyetini düşürmeyi amaçlayan Source Foundry start-up'ına 400 milyon dolar yatırım yaptı. Techcrunch.com haber veriyor.

Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından kurulan bu start-up'a yapılan büyük finansal destekle fonun bu projeye yaptığı toplam yatırım 500 milyon dolara ulaştı. Uzmanlara göre yarı iletken ve çip üretim teknolojilerini geliştirmek, günümüzde teknoloji pazarının en önemli ve en çok talep gören alanlarından biri.

Fonun öncülük ettiği değişimler ve finansal kayıplar

Situational Awareness fonu, OpenAI şirketinin eski araştırmacısı ve yirmili yaşlarının ortasındaki Leopold Aschenbrenner tarafından 2024'te kuruldu. Aschenbrenner, işe başladığında borsa işlemleri konusunda deneyime sahip değildi. İlk göstergeler yüksek getiri sağlasa da fon, yapay zekâ altyapısı hisselerindeki düşüş nedeniyle son aylarda ciddi darbeler aldı.

Temmuz ayının sonunda ortaya çıkan koşullar nedeniyle Situational Awareness, halka açık hisse senedi portföyünün büyük bölümünü Ken Griffin tarafından yönetilen Citadel'e satmak zorunda kaldı. Buna rağmen fon, Anthropic'teki hisselerini korumayı başardı.

Elde edilen son verilere göre, bu finansal değişiklikler sonucunda fonun yönettiği varlıkların büyüklüğü 20 milyar dolardan 10 milyar dolara geriledi. Buna rağmen kurucu Leopold Aschenbrenner, karşılaştığı zorluklara karşın özel hayatında da önemli bir adım atarak düğününü yapmayı başardı.

Situational AwarenessSource FoundryÇip ÜretimiYapay ZekâYatırım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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