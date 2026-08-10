Monaco, Lamine Kamara için gelen dev teklifi reddetti

Fransa'nın Monaco kulübü, orta saha oyuncusu Lamine Kamara için İngiltere'nin Crystal Palace takımından gelen 50 milyon avroluk resmi teklifi reddetti. Nice Matin ve Foot Mercato'nun haberine göre Monaco, yetenekli futbolcu için en az 60 milyon avro talep ediyor. Bu yarışta Liverpool ve Manchester United da aktif rol oynuyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Transfer piyasasında Lamine Kamara'nın geleceğiyle ilgili gelişmeler giderek daha da kızışıyor. Monaco ile 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunan futbolcunun kulüpten ayrılma zorunluluğu yok. Üstelik Fransız ekibi, yaz transfer döneminde diğer oyuncuların satışından şimdiden 105 milyon avro gelir elde etti. Bu da kulübün alıcıların taleplerini beklemesine olanak sağlıyor.

Teknik direktörün kararlı tutumu

Monaco Teknik Direktörü Filipe Luis, takımın lider oyuncusunu kadroda tutmak istediği konusundaki kararlılığını gizlemedi. Pazar günü Liverpool'a karşı oynanan ve Monaco'nun 3-2 kazandığı hazırlık maçının ardından teknik adam görüşlerini paylaştı. Takımı güçlendirmek istediğini ve bencilce görünse bile önemli oyuncularından hiçbirinin ayrılmasını istemediğini vurguladı.

Filipe Luis'e göre Kamara, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri. "Her gün kadro ve transferler hakkında konuşuyoruz. Onu takımda tutmak istiyorum. Topla ilişkisi çok iyi ve sahada büyük mesafeler kat ediyor. Olağanüstü bir futbolcu ve oyun sistemimde kilit bir rol üstleniyor" diyerek sözlerini tamamladı.

İngiliz kulüplerinin ilgisi

Crystal Palace, Lamine Kamara için 50 milyon avroluk cesur bir teklif sunarak transfer piyasasında ilk somut adımı attı. Ancak Monaco bu teklifi yeterli bulmadı. Bununla birlikte Liverpool ve Manchester United da futbolcunun performansını yakından takip ediyor.

Özellikle Liverpool taraftarları, pazar günkü hazırlık maçında Lamine Kamara'nın performansını yakından izleme fırsatı buldu. Kamara, orta sahada Dominik Szoboszlai ve Ryan Gravenberch'e karşı oynadığı mücadelede üst düzeyini sergiledi. Merseyside ekibinde ayrılıklar yaşanması halinde Kamara, Liverpool'un orta sahasını güçlendirmek için başlıca adaylardan biri olabilir. Şu anda futbolcunun Monaco'da mutlu olduğu ve takımda kalmasının umulduğu belirtiliyor.