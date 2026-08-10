Çin, Ay istasyonuna robot köpekler göndermeyi planlıyor

Çinli uzmanlar, gelecekteki Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'na (ILRS) dört ayaklı robotlar, yani robot köpekler gönderme olasılığını değerlendiriyor. Chinese Space Science and Technology dergisinde yayımlanan konsepte göre bu akıllı makinelerin astronotlara bilimsel araştırmalar, teknik denetimler ve altyapı inşasında yakından destek olması bekleniyor. Haberi Ixbt.com aktarıyor .

Yeni projeye göre dört ayaklı robotlar, üssün çevresindeki alanı düzenli olarak denetleyecek. Tekerlekli araçların aksine bu robotlar engebeli arazide daha özgürce hareket edebilecek, kayaları ve küçük engelleri başarıyla aşabilecek. Ayrıca robot köpeklerin Ay toprağı ve kayalarından örnek toplaması, çevreyi incelemesi ve bilimsel deneyler sırasında ekibe yardımcı olması planlanıyor.

Uzayda yardımcı ve dost

Değerlendirilen senaryolardan birine göre üç robot ve üç astronot birlikte çalışarak görevleri aralarında paylaşabilecek. Gelecekte dört ayaklı cihazlara sürekli bir yerleşim kurmak ve bu yerleşime hizmet vermek gibi daha karmaşık görevler verilmesi planlanıyor. Robotlar potansiyel olarak su buzu ve maden çıkarabilir, malzeme taşıyabilir ve yerel Ay hammaddelerinden yapılar oluşturulmasına katkıda bulunabilir.

Otomasyon süreci, üssün günlük yaşamını da etkileyecek. Robotların teorik olarak hava parametrelerini ve sıcaklığı izlemesi, temizlik yapması, bitkilerle ilgilenmesi ve hatta yemek hazırlamaya yardımcı olması bekleniyor. Projenin kendine özgü bir sosyal boyutu da bulunuyor; robotların sesli arayüzlerle donatılması öneriliyor.

Teknik zorluklar ve gelecek planları

Uzmanlara göre Ay'da otonom çalışmak, Dünya'ya kıyasla çok daha zor. Modern makine görüşü ve navigasyon sistemlerinin çoğu Dünya'dan elde edilen verilerle eğitiliyor; ancak Ay'ın yüzeyi aydınlatma, arazi yapısı ve sıcaklık bakımından büyük farklılık gösteriyor. Bu nedenle robotlar için özel algoritmalar ve ek eğitim süreçleri gerekiyor.

Robot köpekler, ILRS programının daha kapsamlı planları çerçevesinde değerlendiriliyor. Üssün altyapısının yaklaşık 2035'te oluşturulması ve daha sonra genişletilmesi öngörülüyor. 2045'e gelindiğinde Ay'ın yüzeyinde ve yörüngesinde daha gelişmiş tesislerden oluşan bir sistemin ortaya çıkması bekleniyor. Bu süreçte, su buzu rezervlerinin bulunduğu güney kutbuna odaklanılacak.