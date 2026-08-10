Juventus ve Bologna, Jhon Lucumì transferi için görüşmeleri sürdürüyor

İtalya Serie A'nın önde gelen kulüpleri transfer piyasasında aktif görüşmeler yürütüyor. Gazzetta.it'nin haberine göre Juventus ve Bologna, Kolombiyalı savunma oyuncusu Jhon Lucumì'nin transferi konusunda anlaşmaya varmaya çalışıyor, ancak taraflar arasındaki görüşmeler mali talepler nedeniyle karmaşık bir hâl alıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bologna yönetimi, savunma oyuncusuna en az 20 milyon avro değer biçiyor. Kulübün bu kadar kararlı olmasının temel nedenlerinden biri, Emilia-Romagna ekibinin futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek gelirin yüzde 20'sini Genk'e ödemek zorunda olması. Bu nedenle bedeli gerekçesiz şekilde düşürmek mali kayıplara yol açabilir.

Teun Koopmeiners seçeneği

Torino ekibi, transfer bedelini düşürmek amacıyla yaklaşık 10 milyon avro ve bir futbolcu teklif etmeyi planlıyordu. Başlangıçta Juan Cabal, takasa dahil edilebilecek aday olarak değerlendirilse de görüşmelerde beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Bologna yönetimi Teun Koopmeiners'ı talep etti.

Bologna sportif direktörü Giovanni Sartori'nin Hollandalı orta saha oyuncusunu yakından tanıması ve ailesiyle sıcak ilişkiler içinde olması nedeniyle bu seçenek kulüp için ilgi çekici görünüyor. Sartori, futbolcuyu daha önce Atalanta'ya kazandıran yönetici olarak da tanınıyor.

Mali engeller ve gelecek planları

Juventus, Teun Koopmeiners ile yollarını ayırmaya karşı değil, ancak futbolcuya şu ana kadar Türkiye'den veya Premier League'den tatmin edici bir teklif gelmemesi süreci yavaşlatıyor. Ayrıca futbolcunun yıllık 4,5 milyon avroluk maaşı Bologna için belirli bir mali zorluk oluşturabilir.

Buna rağmen futbolcunun maaşının bir bölümünün Juventus tarafından karşılanacağı bir kiralama formülü, sorunun olumlu şekilde çözülmesini sağlayabilir. Fabio Miretti seçeneği de arka planda tutuluyor, ancak şu an için onun transfere dahil edilmesi gerçekçi görünmüyor. Taraflar anlaşmaya varmak için en uygun formülü aramayı sürdürüyor.