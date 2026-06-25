Meksika 9 puanla play-off'a yükseldi, Güney Afrika Güney Kore'yi mağlup etti

·1·Spor
Meksika 9 puanla play-off'a yükseldi, Güney Afrika Güney Kore'yi mağlup etti

2026 Dünya Kupası grup aşamasının 3. tur maçları devam ediyor. A grubunda son tur mücadeleleri tamamlandı ve play-off biletini alan takımlar belli oldu.

Meksika milli takımı, Çekya'yı da rahat bir skorla mağlup ederek grupta %100 başarı yakaladı. Üç maçta üç galibiyet alan Meksikalılar, kalelerinde hiç gol görmeden lider olarak bir üst tura yükseldi.

Meksika, ikinci yarıda rakibinin direncini kırdı. 55. dakikada Chaves skoru açarken, altı dakika sonra Quiñones üstünlüğü pekiştirdi. Fidalgo ise uzatma dakikalarında attığı üçüncü golle maça nokta koydu.

Dünya Kupası 2026. A Grubu, 3. Tur

Çekya — Meksika — 0:3

Goller: Chaves, 55; Quiñones, 61; Fidalgo, 90+4.

Çekya: Kovar, Holes, Hranyach, Krejci, Soufal, Sadilek, Cherv, Doudera, Shuls, Vishinskiy, Hlojek.

Meksika: Ranxel, Sanches, Reyes, Montes, Chaves, Mora, Alvares, Romo, Alvarado, Martines, Quiñones.

Sarı Kart: Alvares, 64.

Güney Afrika Cumhuriyeti ise kritik maçta Güney Kore'yi tek golle mağlup etti. Böylece Güney Afrika, Asyalı rakibinden ikinci sırayı alarak play-off biletini kaptı.

Maçın kaderini ikinci yarıda gelen tek gol belirledi. 63. dakikada Maseko'nun Güney Kore ağlarını sarsaması, Güney Afrika'ya kritik bir galibiyet ve grubun ikinci sırasını getirdi.

Güney Afrika — Güney Kore — 1:0

Gol: Maseko, 63.

Güney Afrika: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mbatha, Sithole, Maseko, Mofokeng, Appolis, Makgopa.

Güney Kore: Seong Gyu, G. Lee, Min Jaye, H. Lee, Seol, Paik, In Beom, T. Lee, Kang In, Hi Chan, Hyong Gyu.

Sarı Kartlar: Modiba, 73; Cho, 79.

A grubundaki nihai durum:

  1. Meksika — 9 puan, 3 galibiyet, averaj 6:0

  2. Güney Afrika — 4 puan, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, 2:3

  3. Güney Kore — 3 puan, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2:3

  4. Çekya — 1 puan, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet, 2:6

Böylece Meksika ve Güney Afrika play-off aşamasına yükseldi. Güney Kore ve Çekya'nın ise Dünya Kupası serüveni grup aşamasında sona erdi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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