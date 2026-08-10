Manchester United transfer döneminin sonunda sol bek arıyor

·72·Spor
Manchester United transfer döneminin sonunda sol bek arıyor

Yaz transfer döneminin son haftalarına girilirken Manchester United kadrosunu güçlendirmek, özellikle de sol bek sorununu çözmek için aktif çalışmalara başladı. Kulüp yönetimi yaz başında orta sahayı güçlendirdikten sonra bek pozisyonunu öncelikli görev olarak belirlemişti. TEAMtalk haberine göre İngiliz kulübü bu konuda birçok alternatif seçeneği değerlendiriyor. Goal.com haber veriyor.

Daha önce Kırmızı Şeytanlar, ana hedef olarak Lewis Hall'u belirlemiş ve oyuncunun kendisi de Old Trafford'a taşınmaya hazır olduğunu belirtmişti. Ancak kulübü Newcastle United transfere kesinlikle karşı çıkarak oyuncuyu bırakmayacağını açıkladı. Bu nedenle İngiliz futbolcuyla ilgili görüşmeler şimdilik durduruldu, ancak Manchester kulübü bu seçeneğe gelecekte yeniden dönebilir.

David Raum başlıca adaylardan biri

Sportif direktör Jason Wilcox liderliğindeki scouting ekibi, mevcut duruma göre diğer alternatifleri dikkatle inceliyor. Listede RB Leipzig ve Almanya Millî Takımı oyuncusu David Raum öne çıkan adaylardan biri. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sona ermesine yaklaşması, onu İngiliz kulübü için daha da cazip hâle getiriyor.

Kaynağa göre oyuncunun mevcut sözleşmesinin bitimine 12 aydan az süre kaldı. Sözleşmesinde yaklaşık 34 milyon sterlinlik bir serbest kalma bedeli bulunsa da aracılar, kontrat uzatılmazsa Manchester United'ın oyuncuyu 30 milyon sterlinden daha düşük bir bedelle transfer edebileceğine inanıyor.

Ayrıca David Raum'un Manchester United temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Bek oyuncusu da kariyerine Old Trafford'da devam etmek istiyor ve Luke Shaw ile ilk 11'de forma mücadelesine girmeye hazır olduğunu belirtti.

Manchester UnitedDavid RaumTransferlerPremier LigFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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