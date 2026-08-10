Archer Aviation Eski Rakibi Wisk Aero’yu Satın Aldı

·54·Teknoloji
Archer Aviation Eski Rakibi Wisk Aero’yu Satın Aldı

Elektrikli hava araçları üreten Archer Aviation şirketi, eski rakibi Wisk Aero’yu resmen bünyesine kattı. ixbt.com’un pazartesi günü yayımlanan resmi finansal belgelere dayandırdığı haberine göre, bu büyük anlaşma iki şirket arasında yıllardır süren hukuki anlaşmazlıkların ardından gerçekleşti ve havacılık sektöründe yeni bir dönemin başlangıcını oluşturuyor. Techcrunch.com bildiriyor .

Anlaşma şartlarına göre Boeing, Wisk Aero’nun yanı sıra iki bağlı şirketi (dijital hava trafiği yönetimi yazılımları geliştiren SkyGrid ve drone üreticisi Insitu) Archer’a satmayı kabul etti. Bunun karşılığında Boeing, Archer’ın yeni ihraç edilen hisselerinden pay alacak.

Hukuki Anlaşmazlıktan Stratejik Ortaklığa

Bu satın alma, şirketler arasındaki karmaşık ve çelişkili ilişkilerin mantıksal sonucu oldu. Nisan 2021’de Wisk, gizli bilgileri ve fikri mülkiyeti çalmakla suçladığı Archer’a dava açmıştı. İki yıl süren dava, beklenmedik bir anlaşmayla sonuçlandı; taraflar yalnızca karşılıklı iddialarından vazgeçmekle kalmadı, aynı zamanda yakın iş birliğine başladı.

Söz konusu anlaşmaya göre Archer, Wisk’i otonom teknolojiler alanındaki münhasır tedarikçisi hâline getirmişti. Wisk Aero, o dönemde Google’ın kurucularından Larry Page’in desteklediği Kittyhawk girişiminden doğmuş, daha sonra Boeing’in desteğiyle gelişmişti. Boeing, Wisk’e milyonlarca dolar yatırım yaparak 2023’e gelindiğinde şirketi tamamen kontrol ettiği bir bağlı ortaklığa dönüştürmüştü.

Archer’ın Büyümesi ve Gelecek Planları

2018’de kurulan ve merkezi Kaliforniya’da bulunan Archer Aviation, son yıllarda faaliyetlerini önemli ölçüde genişletti. Şirket, şehir içi hava taksisi ağı oluşturmanın yanı sıra savunma sektörüne de girdi. Özellikle 2024’ün sonunda Archer Defense programını finanse etmek için 430 milyon dolar topladı, 2025’te ise BlackRock gibi büyük kurumsal yatırımcılardan 300 milyon dolar daha aldı.

Archer ayrıca silah üreticisi Anduril ile önemli savunma görevleri için tasarlanan hibrit VTOL hava aracını birlikte geliştirmeye yönelik münhasır bir anlaşmaya vardı. 2021’de halka açılan şirket, tamamen elektrikli Midnight hava aracının testlerinde ilerleme kaydediyor ve bu yıl Beyaz Saray’ın özel programı kapsamında faaliyete geçmeye hazırlanıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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