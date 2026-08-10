Sila şirketi ABD Pentagonundan 1,4 milyar dolar kredi aldı

ABD merkezli Sila startup’ı, silikon-karbon pil malzemeleri üretim kapasitesini artırmak amacıyla ABD Savunma Bakanlığından 1,4 milyar dolar tutarında büyük bir kredi almayı başardı. Bu finansal destek, otomotiv sektörü ve savunma yüklenicilerinin Çin dışında üretilen pil hammaddelerini bulmakta zorlandığı bir dönemde sağlandı. Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com’un aktardığına göre günümüzde lityum-iyon pillerin anodlarının çoğu grafit kullanılarak üretiliyor ve bu alandaki tedarik zinciri tamamen Çinli şirketlerin kontrolünde kalıyor. Bu nedenle Group14 ve Amprius dahil olmak üzere birçok şirket, silikon tabanlı anodlar geliştirmeye çalışıyor. Bu malzeme, grafit anodlara kıyasla yüzde 20 ila 40 daha fazla elektrik enerjisi depolayabiliyor.

Teknolojik avantajlar ve üretim kapasitesi

Enerji yoğunluğundaki artış, pil ömrünü önemli ölçüde uzatmanın veya pilleri daha küçük ve hafif hâle getirmenin önünü açıyor. Bu özellikler, dronlar ve elektrikli araçlar gibi ulaşım ve savunma alanlarındaki cihazlar için büyük önem taşıyor. Sila, silikon-karbon malzemesini Washington eyaletinin Moses Lake kentindeki tesisinde üretiyor.

Bu tesis, tarifelerden ve jeopolitik kısıtlamalardan etkilenmeyen az sayıdaki anot malzemesi kaynağından biri olarak kabul ediliyor. Eylül ayında faaliyete geçen fabrika, şu anda yılda yaklaşık 2 gigawatt-saat anot malzemesi üretme kapasitesine sahip. Sila, tesisin kapasitesini beş kat artırmak için çalışıyor; bu da 100 binden fazla elektrikli araç için yeterli hammadde üretmesini sağlayacak.

Yatırımlar ve gelecekteki iş birlikleri

Sila, temmuz ayında tesisin genişletilmesini finanse etmek için 300 milyon dolar toplamıştı. Bu yatırım turuna Atreides Management ve Sutter Hill Ventures öncülük etti. PitchBook verilerine göre Sila, bugüne kadar özel yatırımcılardan 1,5 milyar dolardan fazla fon toplamayı başardı.

Şirket şimdiden Mercedes ve Panasonic gibi büyük şirketlerle sözleşmeler imzaladı. Pentagon tarafından sağlanan yeni kredi, savunma şirketleriyle iş birliğinin de önünü açabilir. Ayrıca ABD Savunma Bakanlığı, bu anlaşma kapsamında üç şirkete daha finansman sağlanacağını açıkladı.