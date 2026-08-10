«Navbahor» ile sözleşmesini fesheden Abdullayev «Neftchi»ye transfer oldu!

·88·Spor
«Navbahor» ile sözleşmesini fesheden Abdullayev «Neftchi»ye transfer oldu!

Özbekistan Süper Ligi'nde transfer döneminin son gününde büyük bir sansasyon ve drama yaşandı. Fergana temsilcisi «Neftchi», Özbekistan millî takımının orta saha oyuncusu Abdulla Abdullayev ile resmen sözleşme imzaladığını açıkladı.

Günün ilk yarısında Namangan ekibi «Navbahor» ile sözleşmesini fesheden futbolcu, birkaç saat sonra Fergana temsilcisinin oyuncusu oldu.

«Navbahor»dan ayrılan orta sahanın sürpriz transferi

Belirtmek gerekir ki Abdulla Abdullayev kısa süre önce «Navbahor» ile anlaşarak «Şahinler»in kadrosuna katılmıştı. Ancak transfer döneminin son saatlerinde taraflar arasındaki sözleşme feshedildi.

Bu durumdan yararlanan Fergana temsilcisi «Neftchi»nin yönetimi hızla harekete geçerek deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı başardı.

«Neftchi» yönetiminden resmî açıklama

«Neftchi» kulübünün basın servisi bu önemli anlaşmayı doğrularken yeni futbolcunun takımdaki rolünü ve potansiyelini övgüyle değerlendirdi:

«Abdulla Abdullayev kariyeri boyunca yüksek yeteneği, sahayı iyi görebilmesi, topla oyunundaki güvenilirliği ve mücadeleci karakteriyle öne çıktı.

Deneyimi ve orta sahadaki çok yönlü oyunu, takımımızın ikinci yarıdaki önemli hedeflerine ulaşmasında büyük önem taşıyacak. Yeni futbolcumuzdan «Neftchi»nin sarı-siyah formasını onurlandıran performanslar, önemli galibiyetler ve takım hedeflerimize büyük katkı bekliyoruz», ifadelerine yer verildi.

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Abdulla AbdullayevNavbahorNeftchiÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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