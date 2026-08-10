Arsenal, Reiss Nelson transferi için West Ham ile görüşmelere başladı

·86·Spor
Arsenal, Reiss Nelson transferi için West Ham ile görüşmelere başladı

Londra ekibi Arsenal, kadrosunu gözden geçirip yaz transfer döneminin son günlerinde takımda kapsamlı bir temizlik yapmaya hazırlanan Mikel Arteta yönetiminde, kanat oyuncusu Reiss Nelson’ın satışı için West Ham United ile görüşmelere başladı. Standard Sport’un haberine göre 26 yaşındaki futbolcu, son iki sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçirdi ve düzenli ilk 11 şansı bulabilmek için bir kez daha kulüpten ayrılması bekleniyor. Bu haber Goal.com tarafından aktarılıyor.

Hücum oyuncusu, Mikel Arteta’nın ana planlarında kendine yer bulamıyor. Son iki sezonda Emirates Stadyumu’ndan uzakta forma giyen Nelson, Brentford ve Fulham’da oynadı. Arsenal hücum hattını güçlendirmeyi ve geliştirmeyi hedeflerken Nelson bir kez daha ilk takımın dışında kaldı. Bu durum, Championship’ten Premier Lig’e yükselme hedefiyle kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Londra’nın diğer kulübü West Ham’ın ilgisini çekti.

Transfer şartları ve tarafların çıkarları

West Ham, Nelson’ı kadrosuna katmanın şartlarını görüşmek üzere Arsenal’e resmen başvurdu. Ancak oyuncunun İngiliz futbolunun ikinci kademesi olan Championship’e gitmeyi kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Arsenal yönetimi ise ortaya çıkan ilgiden memnun ve mevcut sözleşmesinin son yılına giren futbolcu için uygun bir çözüm bulmaya çalışıyor.

Kulüp, transfer bütçesini güçlendirmek için doğrudan satışı tercih etse de mali şartlar Hale End akademisinden yetişen oyuncunun değerine uygun olduğu takdirde yeni bir kiralık anlaşmaya da sıcak bakıyor. Görüşmeler şu anda anlaşmanın yapısı üzerinde yoğunlaşırken West Ham kadrosunu güçlendirmek için kiralama seçeneğini değerlendiriyor. Bununla birlikte haberlere göre basit bir kiralık sözleşme, Çekiçler için en ideal çözüm değil.

Sözleşme durumu ve gelecek planları

Arsenal, futbolcuyu gelecek yaz bedelsiz kaybetmemek için sözleşmesindeki 12 aylık uzatma opsiyonunu kullanma hakkını saklı tutuyor. Bu yöntem, kulüp tarafından yedek oyuncularının piyasa değerini korumak amacıyla daha önce de başarıyla uygulandı. Nelson’ın sezon öncesi maçlarındaki katılımı da geleceği hakkında bazı soru işaretleri yarattı.

Girona ve Real Betis’e karşı oynanan maçlarda forma giyen Nelson, Borussia Dortmund karşılaşmasında yedek kulübesinde kaldı. Üst düzey hazırlık maçlarında bir oyuncuya bu kadar az süre verilmesi, çoğu zaman futbolcunun takımdan ayrılmaya yakın olduğuna işaret eder. Mikel Arteta yeni sezona hazırlanırken kadrodaki fazlalıklardan kurtulmayı hedefliyor ve Nelson’ın geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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