Vinicius Junior Ancelotti ile bahsi kazandı: Brezilyalı yıldızdan tarihi başarı

Brezilya milli takımının yıldız forveti Vinicius Junior, Dünya Kupası grup aşamasındaki etkileyici performansının ardından, Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ile yaşadığı ilginç bir olayı açıkladı. İskoçya karşısında iki gol atan futbolcu, sadece takımının galibiyetini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda teknik direktörüyle girdiği özel bahsi de kazandı. Goal.com'un haberine göre.

Miami'deki Hard Rock Stadium'da oynanan karşılaşmada Brezilya milli takımı, İskoçya'yı rahat bir skorla mağlup ederek C Grubu lideri olarak play-off aşamasına yükseldi. Maçın kahramanı olan Vinicius Junior, maç sonrası verdiği röportajda, teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin kafa golü atabileceği konusunda şüpheleri olduğunu belirtti.

Ancelotti ve "imkansız" gol

Goal.com'un haberine göre, Vinicius ve Ancelotti arasında özel bir anlaşma vardı. Teknik direktör, Brezilyalı forvetin hava toplarındaki mücadelesinin ve kafa vuruşlarının yeterince güçlü olmadığını belirterek, kafa golü atmasını "imkansız" olarak nitelendirmişti. Ancak İskoçya maçında Vinicius Junior, Bruno Guimaraes'in ortasıyla kafa vuruşu yaparak rakip ağları sarstı.

"İstatistikleri önemsemiyorum, asıl olan Selecao'ya fayda sağlamak. Bugün kafa golü bile attım. Bunu teknik direktörüme söz vermiştim, o ise bunun neredeyse imkansız olduğunu düşünüp, eğer başarırsam ona bir hediye vereceğini söylemişti. Şimdi hediyeyi bekliyorum", diyerek şaka yaptı 25 yaşındaki forvet.

Tarihi başarı ve efsaneler arasına giriş

Bu maçtaki başarı, Vinicius Junior için sadece bir galibiyet değil, aynı zamanda tarihi bir istatistiğe dönüştü. Dünya Kupası'nın tek bir edisyonunda grup aşamasındaki tüm maçlarda gol atmayı başaran sekizinci Brezilyalı futbolcu olarak tarihe geçti. Böylece Brezilya futbol efsanelerinin ulaştığı başarıyı tekrarlamış oldu.

Buna rağmen forvet, bireysel başarılardan ziyade takım başarısını ön planda tutuyor. Sözlerine göre, şimdiki temel hedef play-off aşamasında daha güçlü bir oyun sergilemek ve şampiyonluğa doğru ilerlemek. İskoçya maçında Brezilyalılar, rakip savunmanın hatalarını etkili bir şekilde değerlendirerek favori olduklarını bir kez daha kanıtladılar.

Maçın 7. dakikasında skoru açan Vinicius, ilk yarının bitimine kısa süre kala ikinci golünü kutladı. VAR sistemi bir golünü kural ihlali nedeniyle iptal etmesine rağmen, forvet hedefine ulaştı. Şimdi tüm futbol dünyası, Carlo Ancelotti'nin öğrencisine nasıl bir hediye hazırlayacağını merakla bekliyor.