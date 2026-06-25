Neymar Brezilya Milli Takımına Döndü: 981 Günlük Aradan Sonra Duygusal Anlar

Brezilya milli takımının yıldız forveti Neymar, yaklaşık üç yıllık bir aranın ardından yeniden milli formayla sahaya çıktı. İskoçya'ya karşı oynanan ve 3-0'lık galibiyetle sonuçlanan karşılaşma, futbolcu için sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik olarak da büyük bir sınav oldu. Ekim 2023'te Uruguay maçında yaşadığı ağır sakatlığın ardından Neymar, uzun bir rehabilitasyon süreci geçirdi. Goal.com haber veriyor.

Miami'deki "Hard Rock Stadium"da oynanan mücadelenin 75. dakikasında yedek kulübesinden oyuna giren Neymar, heyecanını gizleyemedi. Uzun zamandır beklenen 981 günlük aranın sona ermesiyle futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı. TV Globo'ya verdiği röportajda, kalbinin çok hızlı çarptığını ve sahaya çıkmadan önce yoğun bir heyecan hissettiğini itiraf etti.

Zorlu Rehabilitasyon ve Beklenen Dönüş

Neymar'ın dizinde yaşadığı sakatlık (ön çapraz bağlar ve menisküs yırtığı), onu uzun süre sevdiği spordan uzak bıraktı. Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya milli takımında yeniden yerini almak için futbolcu durmaksızın çalıştı. UOL'un aktardığına göre forvet, maça hazır olmak için son 25 gün boyunca yoğun antrenmanlar gerçekleştirdi.

"Milli formayı yeniden giydiğim için çok mutluyum. Fiziksel durumum iyi, şükür ki her şey geride kaldı. Kenarda kalmak çok zordu ama tamamen hareketsiz değildim. Form tutmak için çok çalıştım", diye belirtti Neymar. Sözlerine göre, sahadaki gözyaşları, birikmiş tüm duyguların dışa vurumuydu.

Futbolcu, bu zorlu yolculuğunda ailesinin desteğinin paha biçilemez olduğunu özellikle vurguladı. Miami'deki stadyumda yakınları da yanındaydı ve bu anlar Neymar için daha da değerli hale geldi. Ailesi, futbolcunun yeniden sahaya dönmek ve Dünya Kupası elemelerinde yer almak için ne gibi zorlukları aştığına tanıklık etti.

Neymar'ın dönüşü Brezilya milli takımı için büyük önem taşıyor. Kadroda Vinicius Junior ve diğer genç yıldızlar olsa da, 10 numaralı oyuncunun tecrübesi ve liderlik vasıfları takım için hala gerekli görülüyor. İskoçya karşısında alınan net galibiyet ise takımın moralini daha da yükseltti.

Bu dönüş sadece Brezilya için değil, tüm dünya futbol kamuoyu için önemli bir olay oldu. Artık herkesin dikkati Neymar'ın gelecek maçlardaki form durumuna ve milli takıma yeni galibiyetler getirip getiremeyeceğine odaklanmış durumda. Futbolcu, temel hedefinin milli takımla birlikte büyük turnuvalarda şampiyon olmak olduğunu bir kez daha teyit etti.