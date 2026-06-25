Georgina Ronaldo'nun sırrını açıkladı: «50 yaşına kadar bile oynayabilir»

Cristiano Ronaldo'nun partneri Georgina Rodriguez, Portekizli yıldızın 41 yaşında bile yüksek motivasyonunu ve futbola olan güçlü tutkusunu nasıl koruduğu hakkında konuştu.

Georgina, bazen Ronaldo'ya tüm büyük başarılara ulaştığını hatırlatarak hayatın tadını daha fazla çıkarmasını önerdiğini söyledi. Ancak futbolcu için sahadaki mücadele artık sadece bir meslek değil, hayatının temel bir parçası olmaya devam ediyor.

«Cristiano'ya sık sık şöyle derim: “Zaten her şeye sahipsin, artık hayatın tadını biraz daha çıkaralım”.

O ise bana: “Siz benim için her şeusunuz, futbol ise benim tutkum” diye cevap veriyor», dedi Georgina.

Rodriguez, Ronaldo'nun futbola olan sevgisinin ve tutkusunun tanıştıkları ilk günlerden beri neredeyse hiç değişmediğini belirtti.

«En şaşırtıcı olanı, tanıştığım gündeki futbol tutkusunun hâlâ aynı olması. Kendini asla yıpratmaktan çekinmez», diye ekledi.

Georgina, Ronaldo'nun kariyerini ne zaman sonlandıracağı hakkındaki soruları da yanıtlayarak, Portekizli forvetin uzun yıllar daha sahada kalabileceğini söyledi.

«İnsanlar ona kariyerini ne zaman bitireceğini soruyorlar. Dürüst olmak gerekirse, 50 yaşına kadar bile oynayabilir», dedi Rodriguez.

Bilgi olarak, Cristiano Ronaldo şu an 41 yaşında ve Portekiz milli takımıyla 2026 Dünya Kupası yolunda mücadele ediyor. Turnuvanın ilk iki maçında 2 gol atmayı başardı.

Böylece yaş sadece bir sayı olarak kalıyor: Ronaldo'nun temel "yakıtı" hâlâ futbola olan tükenmez tutkusu.