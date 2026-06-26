Fildişi Sahili, Curaçao'yu yenerek son 32 turuna yükseldi (video)

·46·Spor
Fildişi Sahili, Curaçao'yu yenerek son 32 turuna yükseldi (video)

2026 Dünya Kupası'nda E Grubu'nun son grup maçları oynandı.

Fildişi Sahili milli takımı, Curaçao'yu 2-0 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turuna yükseldi.

Karşılaşma Afrikalıların aktif ataklarıyla başladı. 7. dakikada Nicolas Pepe skoru açarak takımını öne geçirdi.

İkinci yarıda da Fildişi Sahili üstünlüğünü korudu. 64. dakikada Pepe bir kez daha rakip ağları sarsarak duble yaptı ve maçın kaderini belirledi.

Kalan sürede Curaçao farkı kapatmaya çalıştı ancak Fildişi Sahili savunmada güvenli bir oyun sergileyerek kritik galibiyeti korudu.

Dünya Kupası 2026. E Grubu, 3. Hafta

Curaçao — Fildişi Sahili — 0:2

Goller: Pepe, 7, 64.

Curaçao: Rum, Brenet (Sambo, 90), Gaari (Kastaner, 77), Obispo, Fonville (Noslin, 77), Floranus, Comenencia (Antonis, 61), L. Bakuna, J. Bakuna, Lokadia (Kuvas, 90).

Fildişi Sahili: Fofana, Due, Kossunu, Diomande, Operi, Sangare, Kessie (Seri, 77), Diallo (Oulai, 46), Pepe (Vai, 67), Diomande (Ture, 67), Bony (Diakite, 67).

Sarı Kartlar: Pepe, 35; J. Bakuna, 75; Kastaner, 83.

Böylece Fildişi Sahili, 6 puanla E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off aşamasına çıktı. Curaçao ise 1 puanla grubu son sırada kapattı.

Fildişi SahiliKuracaoNicolas Pépé
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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