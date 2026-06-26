Arda Güler Türkiye — ABD maçının en iyi oyuncusu seçildi

·0·Spor
Arda Güler Türkiye — ABD maçının en iyi oyuncusu seçildi

2026 Dünya Kupası grup aşamasının 3. maçında karşı karşıya gelen Türkiye ve ABD milli takımları arasındaki müsabakanın en iyi oyuncusu belirlendi.

Türkiye'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın kahramanı Arda Güler oldu. Real Madrid'in 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, maç sonunda maçın adamı ödülünü kazandı.

Güler, maçın 10. dakikasında rakip ağları sarsarak Türkiye'nin bu Dünya Kupası'ndaki ilk golünü kaydetti. Aktif oyunu ve orta sahadaki performansı, takımının galibiyetine önemli katkı sağladı.

Buna rağmen, Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye milli takımı, grup aşamasını 3 puanla dördüncü sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

ABD milli takımı ise mağlubiyete rağmen, gruptaki önceki sonuçları sayesinde play-off aşamasına yükseldi. Avustralya ve Paraguay da D grubundan bir üst tura çıkma hakkı kazandı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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