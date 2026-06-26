Jose Mourinho kariyerindeki en acı mağlubiyetini açıkladı: Bir maçı tekrar oynatmak istiyor

Dünya futbolunun en tanınmış ve tartışmalı teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho, zengin kariyeri boyunca elde ettiği başarıları ve mağlubiyetleri değerlendirdi. Portekizli uzman, "Beast Mode On" podcastine katılarak, geçmişteki hangi karşılaşmayı yeniden oynatmak istediği sorusuna beklenmedik ve açık bir cevap verdi. Sözlerine göre, kariyerindeki en büyük pişmanlığı, Roma ile kaybedilen Avrupa Ligi finalidir. Goal.com'un haberine göre.

Mourinho, İtalya'nın Roma takımını çalıştırdığı dönemde üst üste iki kez kıta çapındaki finallere çıkmayı başarmıştı. 2022 yılında takım, Konferans Ligi finalinde Hollanda'nın Feyenoord kulübünü mağlup ederek kupayı kazandı. Bu galibiyet Mourinho için tarihi bir önem taşıyordu; zira kendisi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni kazanan dünyadaki ilk teknik direktör oldu.

Ancak bir yıl sonra Roma, Avrupa Ligi finalinde İspanya'nın Sevilla takımıyla karşı karşıya geldi. Bu maç, Mourinho için kariyerindeki ilk büyük Avrupa finali mağlubiyeti oldu. Karşılaşma penaltı atışları sonucunda Sevilla lehine sonuçlandı, ancak teknik direktörün temel itirazı maç sonucuna değil, hakem yönetimineydi.

Anthony Taylor ile ilgili tartışma

Mourinho, söz konusu finalde görev yapan İngiliz hakem Anthony Taylor'ın kararlarından hâlâ memnun olmadığını gizlemedi. Goal.com'un haberine göre teknik direktör, o maçı yeniden oynama imkanı olsa bunu sadece tek bir şartla yapacağını vurguladı: "Roma — Sevilla finali. Ama Anthony Taylor olmadan!". O karşılaşmada hakemin birçok tartışmalı pozisyonu, özellikle penaltı kararları, Portekizli uzmanın sert eleştirilerine neden olmuştu.

Sohbet sırasında Mourinho, çalıştığı en iyi soyunma odası olarak Real Madrid kulübünü gösterdi. Bugün Madrid devinin kadrosuna geri dönme ve orada Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior gibi yıldızlarla çalışma şansına sahip oluyor. Real Madrid ile üç yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör, kulübü yeniden zafer yoluna döndürmeyi hedefliyor.

Ayrıca Mourinho, kariyerindeki en zor deplasman stadı olarak Liverpool'un "Anfield" arenasını seçti. Ona göre, bu stadyumdaki atmosfer her rakip takım için devasa bir baskı yaratıyor. Buna rağmen, teknik direktörün temel odak noktası şu an Real Madrid ile yeni zaferlere ulaşmak.

Hatırlatmak gerekirse, Jose Mourinho Real Madrid'deki ilk döneminde (2010-2013 yılları arası) İspanya Ligi şampiyonluğu ve Kral Kupası'nı kazanmıştı. Şimdi ise zengin deneyimini kullanarak Madridlilerle yeni zirvelere tırmanmaya hazırlanıyor.