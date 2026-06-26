Fildişi Sahili tarihinde ilk kez Dünya Kupası play-off aşamasına yükseldi

Fildişi Sahili milli takımı, tarihindeki en büyük engellerden birini aştı. Philadelphia'da oynanan karşılaşmada "filler", Curaçao milli takımını 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Dünya Kupası grup aşamasını başarıyla geçmeyi başardı. Bu sonuç, Batı Afrika temsilcileri için gerçek bir tarihi dönüm noktası oldu. Goal.com haber veriyor.

Maçın kahramanı olan ve duble yapan Nicolas Pepe, milli takımının 1/16 finaline yükselmesini sağladı. Bir zamanlar Arsenal'deki başarısız performansları nedeniyle eleştirilen kanat oyuncusu, bu kez en iyi yönlerini sergiledi. Maçın 7. dakikasında rakip savunmadaki bir karışıklıktan yararlanarak skoru açan Pepe, 65. dakikada geleneksel tarzıyla sol ayağıyla sert bir vuruşla topu kalenin üst köşesine gönderdi.

Efsanevi nesillerin başaramadığını başardılar

Goal.com'un haberine göre, bu galibiyet Fildişi Sahili futbolu için son derece önemli. Çünkü Didier Drogba ve Yaya Toure gibi efsanevi futbolculardan oluşan "altın nesil" bile 2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupaları'nda grup aşamasını geçememişti. Bugünkü kadro ise kendinden önceki yıldız takımların ulaşamadığı hedefe ulaştı.

Nicolas Pepe için bu maç bir nevi rehabilitasyon görevi gördü. Sadece yedi ay önce Afrika Uluslar Kupası kadrosunun dışında kalmıştı. Ancak İspanya'nın Villarreal kulübündeki etkili oyunları sayesinde milli takım teknik direktörü Emerse Fae'nin güvenini yeniden kazandı ve takımın gerçek liderine dönüştü.

Grup aşamasını 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Fildişi Sahili, şimdi play-off'un belirleyici mücadelelerine hazırlanıyor. Teknik direktör Emerse Fae, maç sonrası verdiği röportajda takım içi atmosferin mükemmel olduğunu ve futbolcuların birbirleriyle rekabet etseler bile birlikteliği koruduklarını özellikle vurguladı.

Teknik direktör ve takımın morali

"Taraftarlardan bu tarihi galibiyeti kutlamalarını istiyorum. Grubumuz büyüyor; birçok oyuncu için bu ilk Dünya Kupası olsa da takım kenetlenmiş durumda. Hatta aynı pozisyon için mücadele eden futbolcular bile birbirleriyle dostane ilişkiler içinde", diyor Fae.

Curaçao milli takımı maç boyunca büyük bir şevk gösterse de teknik kapasite açısından rakibinin gerisinde kaldı. Tüm maç boyunca kaleye sadece iki isabetli şut çekebildiler. Fildişi Sahili ise yakaladığı fırsatları etkili kullanarak galibiyete uzandı.

Bu başarı sadece Fildişi Sahili için değil, tüm Afrika futbolu için önemli bir sinyaldir. Takımın play-off aşamasındaki bir sonraki rakibi ve maç tarihi yakında belli olacak. Taraftarlar ise Nicolas Pepe önderliğindeki takımın turnuvada daha ileriye gitmesini umuyor.