Koeman Fas maçı öncesi futbolcularını ciddi şekilde uyardı

Hollanda milli takımının teknik direktörü Ronald Koeman, Dünya Kupası grup aşamasında Tunus'a karşı alınan 3-1'lik galibiyetin ardından görüşlerini paylaştı.

Hollanda maça oldukça güvenli bir başlangıç yaparak ilk yedi dakika içinde rakip kaleyi iki kez havalandırdı. Ancak Koeman, takımın sonraki performansından tamamen memnun kalmadığını gizlemedi.

Hollandalı teknik adam, «Grupta birinci sırayı aldık ve bu sonuçtan memnunum. Ancak maç sırasında takımın biraz gevşemesi hoşuma gitmedi. Belki de yedi dakika içinde 2-0 öne geçmemiz futbolcuları etkilemiş olabilir» dedi.

Koeman, play-off aşamasında bu tür bir rahatlığın takıma pahalıya patlayabileceğini vurguladı. Özellikle bir sonraki rakipleri Fas'ın güçlü bir hücum hattına sahip olduğunun altını çizdi.

FIFA basın servisinin aktardığına göre Koeman, «Bu tür bir yaklaşım Fas maçında büyük bir soruna dönüşebilir. Onlar çok iyi bir hücum hattına sahip bir takım» ifadelerini kullandı.

Hatırlatmak gerekirse, Hollanda grup aşamasında 7 puan toplayarak liderliği elde etti. Koeman'ın öğrencileri şimdi play-off aşamasında Fas ile karşı karşıya gelecek.