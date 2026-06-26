Jose Mourinho kupa koleksiyonuna yeni bir «unvan» ekledi

Dünya futbolunun en dikkat çeken teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho, beklenmedik bir açıklama yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, kariyerindeki şampiyonluk sayısını sekiz değil, dokuz olarak saydığını belirtti. Bunun nedeni, Portekiz ekibi Benfica ile geçirdiği yenilgisiz sezon oldu. Goal.com'un haberine göre,

Beast Mode On podcast'inde Adebayo Akinfenwa ile sohbet eden Mourinho, 2025-26 sezonunda Lizbon kulübüyle tek bir maçta bile mağlup olmadığını özellikle vurguladı. Bu sonuç takıma şampiyonluk getirmemiş olsa da, teknik direktör bunu kendine özgü tarihi bir başarı ve «dokuzuncu şampiyonluk» olarak kabul ediyor.

«Eğer hem komik hem de biraz kibirli bir cevap istiyorsanız, şunu söyleyebilirim ki; kariyerim boyunca sekiz şampiyonluk kazandım ancak hiç yenilgisiz bir seri yakalamamıştım. Bu yüzden artık bu sonucu dokuzuncu unvanım olarak sayıyorum. Bu resmi bir kupa değil ama harika bir his», diyerek şaka yollu açıklamalarda bulunan teknik adam, şu anda Real Madrid'in baş antrenörü olarak görev yapıyor.

Arsenal başarısının tekrarı

Mourinho yönetimindeki Benfica, Portekiz liginde hiç mağlubiyet almamasına rağmen sezonu üçüncü sırada tamamladı. Şampiyon Porto'nun sekiz puan gerisinde kalan Lizbon ekibi, çok fazla beraberlik aldığı için altın madalyadan mahrum kaldı. Teknik direktör bu durumu, Londra ekibi Arsenal'in 2003-04 sezonunda kaydettiği «Yenilmezler» (Invincibles) rekoruna benzetti.

«Puan tablosunda lider değildik. Porto birkaç maçta mağlup oldu ancak neredeyse tüm maçlarını kazandılar. Biz de sürekli kazanıyorduk fakat tek bir beraberlik aradaki farkın açılmasına neden oldu. Onlara yetişemedik ama yenilmezlik hissi yine de bambaşka», diye ekledi.

Tarihi sonuçlar ve Portekiz futbolunun krizi

Sohbet sırasında Jose Mourinho, 2004 yılında Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandığını da hatırlattı. Ona göre bu zafer, Portekiz futbolu için eşsiz bir zirveydi ve o zamandan beri ülkenin kulüpleri bu sonucu tekrarlayamıyor.

Goal.com'un haberine göre teknik direktör o dönemi şöyle anımsıyor: «2004'ten beri hiçbir Portekiz kulübü Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı, hatta finale veya yarı finale bile çıkamadı. Bu, o zamanlar ne kadar büyük bir iş başardığımızı gösteriyor. Bu adeta gökyüzüne dokunmak gibiydi».

Bilgi olarak; Jose Mourinho kariyeri boyunca Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya liglerinde şampiyonluklar yaşadı. Chelsea ile üç kez Premier League, Inter ile iki kez Serie A ve Real Madrid ile La Liga şampiyonluğu kazandı. Benfica ile yakaladığı yenilgisiz seri ise zengin biyografisindeki bir diğer ilginç sayfa oldu.