Paddy Pimblett: «Topuria artık eskisi gibi olamaz, egosu kırıldı»

İngiliz UFC dövüşçüsü Paddy Pimblett, eski şampiyon Ilia Topuria'nın Justin Gaethje'ye karşı aldığı mağlubiyet hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Pimblett, Topuria'nın kariyerinde ilk kez ciddi bir psikolojik sınav verdiğini belirtti. Topuria'nın şimdiye kadar oktagonda her zaman rakiplerine baskı kurduğunu ve maçları kontrol ettiğini söyledi.

Pimblett, «Ilia, Justin'e yenilene kadar hiçbir zaman kendini toparlamak zorunda kalmamıştı. Topuria her zaman 'çekiç'ti ve 'çivi' olmanın nasıl bir his olduğunu hiç tatmamıştı» dedi.

İngiliz dövüşçü, kendi deneyimlerinden yola çıkarak ağır bir mağlubiyetten sonra daha güçlü dönülebileceğini anladığını vurguladı. Ancak ona göre, bu süreç Topuria için oldukça zor geçecek.

Pimblett sözlerine şöyle devam etti: «Gaethje ile olan maçtan sonra, eskisinden daha güçlü ve daha iyi bir şekilde geri dönebileceğimi anladım. Ancak bence Ilia asla eski haline dönemeyecek. Çünkü egosu kırıldı».

Pimblett ayrıca Topuria'nın kendine olan güveninin aşırı yüksek olduğunu hatırlattı.

MMA Fighting yayın organının aktardığına göre Pimblett, «Hatırlarsanız, Topuria maçtan çok önce sosyal medya profilindeki kaydını değiştirmişti» ifadelerini kullandı.

Hatırlatmak gerekirse, Ilia Topuria ve Justin Gaethje arasındaki karşılaşma, Beyaz Saray'da düzenlenen UFC turnuvası kapsamında gerçekleşti. Maçta Amerikalı dövüşçü nakavtla galip geldi.