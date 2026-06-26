Paddy Pimblett: «Topuria artık eskisi gibi olamaz, egosu kırıldı»

·1·Spor
Paddy Pimblett: «Topuria artık eskisi gibi olamaz, egosu kırıldı»

İngiliz UFC dövüşçüsü Paddy Pimblett, eski şampiyon Ilia Topuria'nın Justin Gaethje'ye karşı aldığı mağlubiyet hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Pimblett, Topuria'nın kariyerinde ilk kez ciddi bir psikolojik sınav verdiğini belirtti. Topuria'nın şimdiye kadar oktagonda her zaman rakiplerine baskı kurduğunu ve maçları kontrol ettiğini söyledi.

Pimblett, «Ilia, Justin'e yenilene kadar hiçbir zaman kendini toparlamak zorunda kalmamıştı. Topuria her zaman 'çekiç'ti ve 'çivi' olmanın nasıl bir his olduğunu hiç tatmamıştı» dedi.

İngiliz dövüşçü, kendi deneyimlerinden yola çıkarak ağır bir mağlubiyetten sonra daha güçlü dönülebileceğini anladığını vurguladı. Ancak ona göre, bu süreç Topuria için oldukça zor geçecek.

Pimblett sözlerine şöyle devam etti: «Gaethje ile olan maçtan sonra, eskisinden daha güçlü ve daha iyi bir şekilde geri dönebileceğimi anladım. Ancak bence Ilia asla eski haline dönemeyecek. Çünkü egosu kırıldı».

Pimblett ayrıca Topuria'nın kendine olan güveninin aşırı yüksek olduğunu hatırlattı.

MMA Fighting yayın organının aktardığına göre Pimblett, «Hatırlarsanız, Topuria maçtan çok önce sosyal medya profilindeki kaydını değiştirmişti» ifadelerini kullandı.

Hatırlatmak gerekirse, Ilia Topuria ve Justin Gaethje arasındaki karşılaşma, Beyaz Saray'da düzenlenen UFC turnuvası kapsamında gerçekleşti. Maçta Amerikalı dövüşçü nakavtla galip geldi.

Paddy PimblettIliya TopuriaJustin GaethjeUFCIliya Topuria
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ronaldo ve Husanov'un Sahadaki Gizemli Sohbetinin Detayları Ortaya Çıktı!Ronaldo ve Husanov'un Sahadaki Gizemli Sohbetinin Detayları Ortaya Çıktı!Bugün, 15:05Arda Güler: «Çok kötü oynadım, eleştiriler haklı»Arda Güler: «Çok kötü oynadım, eleştiriler haklı»Bugün, 14:15Real Madrid, Enzo Fernandez için iki oyuncusunu teklif etmeye hazırlanıyorReal Madrid, Enzo Fernandez için iki oyuncusunu teklif etmeye hazırlanıyorBugün, 14:05Jose Mourinho kupa koleksiyonuna yeni bir «unvan» eklediJose Mourinho kupa koleksiyonuna yeni bir «unvan» eklediBugün, 13:36İngiltere Milli Takımı Panama Maçında As Kadroyu Kurmak Zorundaİngiltere Milli Takımı Panama Maçında As Kadroyu Kurmak ZorundaBugün, 13:19Neymar'ın Brezilya Milli Takımı'na Dönüşü Sert Eleştirilere Neden OlduNeymar'ın Brezilya Milli Takımı'na Dönüşü Sert Eleştirilere Neden OlduBugün, 13:14
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı