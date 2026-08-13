Astronomlar evrenin en büyük ve 5,6 trilyon piksellik haritasını oluşturdu

Uluslararası bir bilim insanları grubu, insanlık tarihindeki en büyük ve en ayrıntılı evren haritasını sundu. Bu dev proje kapsamında yaklaşık 4 milyar yıldız, galaksi ve diğer gök cismi yer alıyor; haritanın toplam boyutu ise 5,6 trilyon pikseli buluyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, bu kapsamlı bilimsel çalışma DESI Legacy Imaging Surveys ekibi tarafından gerçekleştirildi. Uzmanlar, on üç yıl boyunca teleskoplarla elde edilen 263 binden fazla görüntüyü tek bir sistemde birleştirerek bu eşsiz veri tabanını oluşturdu.

Evrenin yeni yönleri ortaya çıkıyor

Toplanan veriler görünür ve yakın kızılötesi dalga boylarını kapsıyor. Bu da gök cisimlerinin yüksek çözünürlükte ve en ince ayrıntılarına kadar gözlemlenmesini sağlıyor. Bilim dünyası için böylesine büyük bir veri tabanı, evrenin sırlarını daha derinlemesine inceleme yolunda önemli bir adım niteliğinde.

Başlangıçta bu gözlemler, galaksilerin ve kuasarların spektrumlarını inceleyen DESI cihazı için temel oluşturmak amacıyla hazırlanmıştı. Bilim insanları, ışığın kırmızıya kaymasına bakarak cisimlere olan uzaklığı belirliyor ve düz gökyüzü görüntüsünü üç boyutlu bir evren haritasına dönüştürüyor.

Bilimsel önemi ve gelecekteki araştırmalar

Yeni harita yalnızca DESI projesiyle sınırlı kalmayacak, aynı zamanda kapsamlı araştırmalar için bir temel oluşturacak. Verilerin önceki sürümleri, 1800'den fazla bilimsel çalışma ve makalede şimdiden kullanılmıştı.

Artık astronomlar bu dev veri kümesini kullanarak nadir kozmik cisimleri arayabilecek, galaksilerin evrimini analiz edebilecek ve yapay zekâ sistemlerini eğitebilecek. Yapay zekâ teknolojilerinin böyle bir veri tabanından yararlanmasının, gelecekte kozmoloji alanında yeni keşiflerin önünü açması bekleniyor.

Belirtmek gerekir ki DESI projesi, üç boyutlu evren haritasını genişletmeye devam ediyor. Bu yılın nisan ayına kadar proje kapsamında 47 milyondan fazla galaksi ve kuasar başarıyla haritaya dahil edildi.