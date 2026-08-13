Anthropic’in yeni filigranları kullanıcıların tepkisine yol açtı

·28·Teknoloji
Anthropic’in yeni filigranları kullanıcıların tepkisine yol açtı

Yapay zekâ alanının önde gelen şirketlerinden Anthropic, Claude sohbet robotunun oluşturduğu metinlere gizli kodlar, yani dijital filigranlar eklemeye başladı. Bu yeni politika, Avrupa Birliği’nin Yapay Zekâ Yasası (EU AI Act) kapsamındaki Şeffaflık Kodu doğrultusunda uygulamaya konuldu. Söz konusu düzenleme, teknoloji şirketlerinin yapay zekâ tarafından oluşturulan veya düzenlenen içerikleri bilgisayar sistemleri tarafından tespit edilebilecek şekilde işaretlemesini zorunlu kılıyor. Techcrunch.com haberine göre, durum şöyle gelişti.

Avrupalı düzenleyiciler bu şartın yerine getirilmesinden memnuniyet duyarken bazı yapay zekâ kullanıcıları karara sert tepki gösteriyor. Özellikle Reddit platformunda konuyla ilgili tartışmalar hararetlenmiş durumda ve kullanıcılar arasında farklı, hatta çelişkili görüşler öne sürülüyor. Bazıları bu adımı kişisel mahremiyet ve özgürlüklere yönelik bir tehdit olarak değerlendirirken, diğerleri bunu doğal bir uygulama olarak kabul ediyor.

Sosyal medyadaki tepkiler

ixbt.com ve diğer teknoloji kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, visionode adlı kullanıcı bu sistemi dünya genelindeki sıradan kullanıcıları hedef alan bir önlem olarak nitelendirdi. Ona göre ileri düzey kullanıcılar Claude yanıtlarını başka yapay zekâ hizmetleriyle yeniden işleyerek veya parafraz ederek izlerini gizleyebilir, ancak ortalama kullanıcılar bunu başaramaz.

Eleştirmenler, bu dijital damga nedeniyle eğitiminde veya işinde Claude’un yardımından yararlanan sıradan kişilerin ifşa olabileceğini belirtiyor. Örneğin bir metin parçasını yeniden düzenlemek için sohbet robotunu kullanan bir öğrenci ya da yaratıcı tıkanıklık sırasında eş anlamlı kelime arayan yazarların bu süreçte zorluk yaşayabileceği düşünülüyor.

Uzmanların görüşü ve etik mesele

Bununla birlikte, diğer internet kullanıcılarının ve gözlemcilerin bu tepkilere yaklaşımı pek olumlu değil. Uzmanlara göre, iki yüz sayfalık bir dökümü yapay zekâ yardımıyla özetleyen bir gazeteci için bu filigranlar herhangi bir sorun oluşturmaz; yeter ki özeti kendi makalesine düşünmeden ve kelimesi kelimesine aktarmasın.

Aynı yaklaşım eğitim ve çalışma süreçleri için de geçerli kabul ediliyor. Claude yanıtlarını hiçbir düzenleme veya kişisel katkı yapmadan doğrudan kendi çalışmasına kopyalamak, aslında etik kurallara aykırıdır. Bu nedenle Reddit kullanıcılarının çoğu, tepki gösteren kişilere daha sakin olmalarını ve teknolojiyi doğru şekilde kullanmalarını tavsiye etti.

Yapay ZekâClaudeAnthropicTeknolojiHaberler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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