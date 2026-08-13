Roberto De Zerbi, Sandro Tonali transferinin ayrıntılarını açıkladı

·29·Spor
Roberto De Zerbi, Sandro Tonali transferinin ayrıntılarını açıkladı

Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, İtalyan orta saha oyuncusu Sandro Tonali transferinde Arsenal ve Manchester City'yi geride bırakarak oyuncuyu takımına nasıl kattığını anlattı. Goal.com'un haberine göre 100 milyon sterlin (yaklaşık 115 milyon avro) karşılığında gerçekleşen bu transferin, Londra kulübünün yeni projesinin temel taşlarından biri olması bekleniyor. Goal.com bildiriyor .

26 yaşındaki Sandro Tonali, 2023 yazından bu yana Newcastle forması giyiyor ve 110 maçta 10 gol kaydetti. Ayrıca 2024-2025 sezonunda EFL Kupası'nı kazandı. Tottenham ile imzaladığı uzun vadeli sözleşme 2032 yılına kadar geçerli ve bu transfer, Roberto De Zerbi'nin gelecekteki taktik planlarında merkezi bir rol oynuyor.

Transferin ardındaki kişisel yaklaşım

Roberto De Zerbi, Sky Sport Italia'ya verdiği röportajda oyuncuyu ikna etme sürecinin açık ve samimi olduğunu vurguladı. Teknik direktör, futbolculara her zaman düşüncelerini doğrudan söylediğini ve Tonali'nin her takımda lider olabileceğine inandığını belirtti. De Zerbi, hemşerisini henüz doğup büyüdüğü Brescia kentinde 18 yaşında forma giydiği dönemden beri takip ettiğini hatırlattı.

Bu transferin gerçekleşmesinde teknik direktörün kişisel ilgisi ve Tottenham'ın sunduğu sportif proje belirleyici rol oynadı. De Zerbi, takımın yeniden yapılandırılması sürecinde Tonali'ye önemli bir liderlik görevi verileceğini açıkça anlattı. Bu yaklaşım, diğer rekabetçi kulüplerin ilgisine üstün geldi.

Tottenham'da yeni bir dönem başlıyor

Roberto De Zerbi, Mart 2026'da zor bir dönemde Tottenham'ın başına geçti. O sırada takım, İngiltere Premier League'de kümede kalma mücadelesi veriyordu. Daha önce Brighton'ı tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına taşıyan 47 yaşındaki teknik adam, Londra kulübünü de küme düşmekten kurtardı.

Teknik direktöre göre geçen sezon yalnızca hayatta kalma mücadelesiyken, bu sezon Avrupa'nın en zorlu liginde sağlam bir temel oluşturmak için önemli bir fırsat sunuyor. Brighton ve Marseille'deki deneyimi, İngiliz futbolundaki baskıya dayanmasına yardımcı oldu; ancak Tottenham'da kendine özgü ve benzersiz bir görev üstleniyor.

Takım ruhu ve gelecek planları

De Zerbi, taktik felsefesinde futbolcular arasındaki takım dayanışmasına büyük önem veriyor. İtalyan futbolundaki kadar çok ortak kamp düzenlenmediğini belirten teknik direktör, oyuncular birlikte zaman geçirip aralarındaki iletişimi güçlendirmedikçe temel başarıların elde edilemeyeceğini ifade etti.

Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki başarısını örnek gösteren teknik direktör, oyun tarzı ne kadar önemliyse takım içindeki birlik ruhunun da o kadar önemli olduğunu vurguladı. Sandro Tonali gibi deneyimli ve karakterli bir futbolcunun gelişiyle Tottenham'ın sahada ve soyunma odasında eksik olan özelliklerini tamamlaması bekleniyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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