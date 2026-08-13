Tottenham kaptanı Cristian Romero Atlético Madrid'e transfer oluyor

·3·Spor
Tottenham kaptanı Cristian Romero Atlético Madrid'e transfer oluyor

Londra kulübü Tottenham, kaptanı ve stoperi Cristian Romero'nun satışı konusunda Atlético Madrid ile ön anlaşmaya vardı. Sky Sports'un haberine göre transfer bedeli 34,2 milyon sterlin olurken, buna performansa bağlı bonuslar da eklenecek. Bu anlaşma, Kuzey Londra ekibinde önemli değişikliklere yol açıyor; takım, kilit oyuncularından birini kadrodan göndermeye hazırlanıyor. Goal.com haber veriyor.

Transfer şartlarına göre Tottenham, futbolcunun gelecekte başka bir kulübe satılması hâlinde elde edilecek gelirin yüzde 15'ini alma hakkını da güvence altına aldı. İspanyol devi, Arjantinli savunmacının hizmetleriyle uzun süredir ilgileniyordu. Transfer dönemi boyunca uygun bir teklif gelmesi hâlinde İngiliz kulübünün kaptanını bırakmaya sıcak baktığı giderek netleşmişti.

Transfer detayları ve rekabet

Goal.com'un bilgilerine göre Cristian Romero, Avrupa'nın diğer üst düzey kulüplerinden ciddi teklifler almasına rağmen kariyerine Atlético Madrid'de devam etmeyi tercih etti. Özellikle İtalya'nın Inter kulübü ve Tottenham'ın ezeli rakibi Arsenal de futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyordu. Ancak Diego Simeone sonunda istediği oyuncuyu takımına kazandırmayı başardı.

Hatırlanacağı üzere Cristian Romero, Tottenham'a ilk olarak 2021 yazında Atalanta'dan kiralık olarak katılmış, Londra kulübü ise ertesi yıl oyuncunun bonservisini tamamen almıştı. Savunmacının kulüple mevcut sözleşmesi 2029 yazına kadar devam etmesine rağmen yeni bir sayfa açmaya karar verdi.

Londra ekibindeki başarılar ve zorluklar

Arjantinli futbolcu, Tottenham formasıyla geçirdiği beş sezonda toplam 124 maça çıkıp 12 gol attı. Londra kulübündeki dönemi, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi kupası da dâhil olmak üzere takımın kupa kazanmasına büyük katkı sağlamasıyla hatırlanacak.

Bununla birlikte Romero'nun Premier League kariyeri, yüksek teknik becerisi ve kendine özgü sert oyun tarzının yanı sıra disiplin sorunlarıyla da öne çıktı. Geçen sezon ligde kırmızı kart görmesine rağmen 28 yaşındaki savunmacı, takımın zor dönemlerinde 32 önemli maçta forma giyerek 6 gol ve 4 asist kaydetti. Tavizsiz ve mücadeleci tarzı birçok taraftarın sevgisini kazansa da bazı durumlarda takımı zor durumda bıraktığı da bir gerçek.

Cristian RomeroAtlético MadridTottenhamTransferPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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