Yapay zekâ ve nükleer enerji şirketi Fermi yeni liderini seçti

Yapay zekâ için nükleer enerji tedarikinde uzmanlaşan Fermi şirketi, yeni CEO'sunun atandığını duyurdu. Bu göreve, Bill Gates tarafından kurulan nükleer enerji girişimi TerraPower'ın eski yöneticisi Lee McIntire getirildi. Haberi ixbt.com duyurdu. TechCrunch.com da bu konuda haber veriyor.

Yeni liderin atanması, şirketin kurucularından Toby Neugebauer'in görevden alınmasından üç aydan uzun süre sonra gerçekleşti. O dönemde Fermi, yönetimdeki köklü değişiklikleri ve Dallas'taki yeni kurumsal genel merkezi "Fermi 2.0" stratejisinin bir parçası olarak tanımlamıştı.

Verilere göre Lee McIntire, bu zamana kadar Fermi yönetim kurulunun bağımsız üyesi olarak görev yapıyordu. Kariyeri boyunca CH2M Hill ve TerraPower şirketlerinde CEO olarak da çalışan McIntire, büyük altyapı projelerini yönetme konusunda zengin deneyime sahip.

Fermi projelerinde yeni dönem

ABD'nin eski enerji bakanı Rick Perry tarafından kurulan Fermi America, Teksas'ın Amarillo kentinde Project Matador adlı dev bir yapay zekâ kampüsü inşa ediyor. Proje, gelecekte büyük veri merkezlerine kesintisiz elektrik sağlamak için özel nükleer reaktörlerin kullanılmasını öngörüyor.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Marius Haas'a göre Fermi'nin bir sonraki aşaması tamamen inşaat ve enerji tedariki konularına odaklanacak. Lee McIntire, tam da bu tür büyük ve karmaşık projeleri zamanında, belirlenen bütçe dahilinde ve güvenlik gerekliliklerine tam olarak uyarak hayata geçirme konusunda 40 yıllık deneyime sahip bir uzman.

Hisse fiyatında yükseliş

Kadrodaki değişiklikler ve son iş kararları yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı. Nitekim pazartesi günü Fermi'nin Project Matador kampüsü için TensorWave ile ilk bağlayıcı müşteri sözleşmesini imzaladığı açıklanmıştı.

Bu haberlerin ardından şirket hisselerinin değeri pazartesiden bu yana yaklaşık yüzde 23 arttı. Gözlemcilere göre deneyimli bir yönetimin göreve gelmesi ve enerji tedarikine ilişkin ilk gerçek sözleşmelerin imzalanması, genç teknoloji şirketi için istikrarlı bir büyüme döneminin başlangıcı olabilir.