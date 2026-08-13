Twitch, yayıncıların içeriklerini yapay zekâ eğitimi için kullanıyor

·4·Teknoloji
Twitch, yayıncıların içeriklerini yapay zekâ eğitimi için kullanıyor

Yayın dünyasının popüler platformu Twitch, içerik üreticilerinin videolarının ana şirketi Amazon tarafından yapay zekâ modellerini eğitmek için otomatik olarak kullanılacağını duyurdu. Bu karar, platform topluluğu tarafından sert tepkilerle karşılandı; çünkü yayıncılar bu sürece kendi istekleriyle değil, varsayılan olarak dâhil ediliyor ve vazgeçmek için özel bir ayarı manuel olarak değiştirmeleri gerekiyor. Techcrunch.com bu konuda haber veriyor.

ixbt.com'a göre, binlerce saatlik ses ve video kaydına sahip Twitch yayıncıları, seslerinin ve görünümlerinin yapay zekâ modelleri oluşturmak için izinleri olmadan kullanılmasından endişe ediyor. Platform kullanıcıları bu yeniliğe tepki göstererek sistemin neden otomatik onay verme (opt-in) ilkesiyle çalışmadığını sert bir şekilde eleştirdi.

Yayıncıların tepkisi ve yönetimin yanıtı

Twitch'in resmi kanalında düzenlenen canlı yayın sırasında topluluk ilişkileri bölümü yöneticisi Mary Kish ve baş ürün sorumlusu Mike Minton, öfkeli üç binden fazla kullanıcının sorularını yanıtlamak zorunda kaldı. Sohbetteki “Bunu neden isteğe bağlı yapmadınız?” sorusuna Mike Minton açıkça şu yanıtı verdi: “İsteğe bağlı olsaydı kimse kabul etmezdi. Açık konuşmak gerekirse mesele bu.”

Şirket temsilcileri bu değişikliği başlangıçta Amazon'un yapay zekâ modellerini eğitmeyi reddetme seçeneği sunan bir ayar olarak tanıtmıştı. Ancak bu yaklaşım, yayıncılar arasında daha fazla kafa karışıklığına yol açtı. Kullanıcılardan biri videolarının zaten yapay zekâ eğitimi için kullanılıp kullanılmadığını sorduğunda Minton, Amazon'un ne yaptığını ve hangi verileri kullandığını kesin olarak bilmediğini itiraf etti.

Daha geniş eğilim ve ayarları değiştirme yöntemi

Bununla birlikte Mary Kish, Twitch'in bu konuda yalnız olmadığını belirterek Meta gibi diğer büyük teknoloji devlerinin de platformlarındaki herkese açık içerikleri yapay zekâ eğitimi için kullandığını hatırlattı. Ona göre kullanıcının Facebook ve Instagram hesapları herkese açıksa, verileri de yapay zekâ modelleri oluşturmak için kullanılabilir.

Twitch yönetimi, bu ayarın kendisinin topluluğun görüşüne verilen bir yanıt olduğunu ve kullanıcılara seçim hakkı tanındığını vurguluyor. Yayıncılar içeriklerinin Amazon'un yapay zekâsını eğitmek için kullanılmasını istemiyorsa şu adımları izlemelidir:

  • Kanal ayarlarına gidin (içerik üretici paneline değil).
  • Güvenlik ve gizlilik bölümünü seçin.
  • “Yapay zekâ eğitimi” seçeneğini bulup devre dışı bırakın.

TwitchAmazonYapay ZekâYayıncılarTeknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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