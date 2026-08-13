Mikel Arteta, Myles Lewis-Skelly’nin Transfer Söylentilerine Yanıt Verdi

Londra ekibi Arsenal’in teknik direktörü Mikel Arteta, genç yetenek Myles Lewis-Skelly’nin Como karşısındaki hazırlık maçında sergilediği güven veren performans ve transfer söylentileri hakkındaki görüşlerini paylaştı. Standard Sport’un haberine göre son dönemde akademiden yetişen futbolcuyla Chelsea ve Manchester United gibi kulüpler ilgilenmiş ve oyuncunun transferi için teklif sunulmuştu. Ancak genç orta saha oyuncusu, sahadaki performansı ve duygusal gol sevinciyle tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Goal.com haberine göre.

Arsenal, sezon öncesi hazırlıkların son maçında Cesc Fàbregas’ın çalıştırdığı Como ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada takımını öne geçiren Myles Lewis-Skelly, rakip kaleci Jean Butez’in hatasını iyi değerlendirerek topu ağlara gönderdi. Golün hemen ardından tribünlere doğru kalp işareti yapan futbolcu, göğsündeki kulüp armasını öptü. Bu samimi jest, sekiz yaşından beri yalnızca bu takımın formasını giyen oyuncunun Arsenal’de kalmaya hazır olduğunu açıkça gösterdi.

Arteta, gençlerin duygularını ve akademi çalışmalarını övdü

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Mikel Arteta, takımın genç orta saha oyuncusunun performansına ve duygularına özellikle değindi. Teknik direktöre göre bu yaklaşım, futbolcunun işine ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Ayrıca kendi altyapısından yetişen oyunculara önem vermenin her zaman büyük anlam taşıdığını vurguladı.

Arteta röportajında şöyle konuştu: «Duygu mu? Gol atmak her zaman güzeldir. O çok duygusal bir oyuncu. Sahadaki hareketini çok iyi hatırlıyorum. Oyuncumuza ilgi gösterilmesi iyiye işaret». Teknik direktör ayrıca Hale End Akademisi’nin verimli çalışmalarına dikkat çekerek genç yeteneklere fırsat vermenin ve onlara güvenmenin kulüp politikasının temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Bruno Guimarães, Arsenal formasıyla ilk maçına çıktı

Bu karşılaşma, Londralı taraftarlar açısından bir başka önemli olayla da hafızalarda kaldı. Takımın yüksek bedelli transferlerinden biri olan Bruno Guimarães, 75 milyon sterlin karşılığında kadroya katılmasının ardından ilk kez sahaya çıkarak Arsenal formasıyla debut yaptı. Mikel Arteta, Brezilyalı orta saha oyuncusunu ikinci yarının başında Martin Ødegaard ve Viktor Gyökeres ile birlikte oyuna aldı.

Yeni futbolcuların takıma katılması ve genç akademi oyuncularının ilk 11’de kendilerini göstermesi, Arsenal’in gelecek sezon hedeflerinin ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor. Arteta, gençlere güvenerek büyük başarılara ulaşılabileceğini bir kez daha kanıtladı ve takımın yeni sezona tamamen hazır olduğunu gösterdi.