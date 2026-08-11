«Surxon» Karimov transferinden yıllarca para kazanmaya devam edebilir

Termez’in «Surxon» kulübü genç savunma oyuncusu Behruz Karimov’uİsviçre’nin «Lugano» kulübüne transfer etti. Bu anlaşma yalnızca futbolcunun Avrupa’ya gitmesiyle değil, Termez kulübüne uzun vadeli finansal fayda sağlayabilecek olmasıyla da önem taşıyor.

Narzulla Saydullayev’in aktardığı bilgilere göre «Lugano», transfer için «Surxon»a 250 bin avro ödeyecek. Ayrıca kulübün yetiştirme tazminatı yoluyla yaklaşık 200 bin avro daha kazanması bekleniyor.

Tek bir futbolcu yaklaşık yarım milyon avro kazandıracak

Verilen rakamlar tamamen gerçekleşirse «Surxon», Karimov’un İsviçre’ye transferi sayesinde ilk aşamada yaklaşık 450 bin avro gelir elde edebilir.

Bu, Özbekistan kulüpleri için genç bir futbolcuyu yetiştirmenin ve ona A takımda forma şansı vermenin nasıl ekonomik sonuçlar doğurabileceğini gösteren önemli bir örnek.

Ancak anlaşmanın en ilginç kısmı henüz önümüzde.

«Surxon» sonraki transferden de pay alacak

Haberlere göre Termez kulübü, Karimov’un bir sonraki transferinden yüzde 10 pay alma hakkını korudu.

Örneğin Behruz daha sonra «Lugano»dan başka bir kulübe 10 milyon avro karşılığında satılır ve sözleşme toplam transfer bedelinin yüzde 10’unu öngörürse «Surxon» yine 1 milyon avro kazanabilir.

Böylece Karimov’un Avrupa’daki kariyeri ne kadar başarılı olursa, onu yetiştiren kulübün finansal kazancının da o ölçüde artması mümkün.

«Surxon»un aldığı risk karşılığını verdi

Behruz Karimov genç yaşına rağmen ona güvenen teknik direktörler Fevzi Davletov ve Stanislav Kudryashov’un emeği tam da böyle anlarda ortaya çıkıyor.

Genç bir futbolcuyu sahaya sürmek her zaman kolay bir karar değildir. Teknik direktör, sonuç baskısının bulunduğu bir ortamda deneyimli bir oyuncu yerine gence güvenerek belirli bir risk alır.

Ancak futbolcu gelişir ve ardından yabancı bir kulübe transfer edilirse, böyle bir karar yalnızca sportif açıdan değil, iş dünyası açısından da büyük getiri sağlar.

Özbekistan kulüpleri için hazır bir model

Karimov transferi bir başka önemli gerçeği de ortaya koyuyor: Yerel kulüpler yalnızca hazır yabancı oyuncular satın alarak değil, genç futbolcuları geliştirip ardından Avrupa pazarına sunarak da istikrarlı gelir elde edebilir.

Bu modelde kulüp bir kez değil, birkaç aşamada para kazanır: ilk transfer bedeli, yetiştirme tazminatı ve sonraki satıştan belirlenen pay.

Futbolcu Avrupa futbolunda kendini gösterir ve daha pahalı bir kulübe transfer olursa, başlangıçta nispeten küçük görünen bir transfer yıllar içinde çok büyük bir finansal sonuca dönüşebilir.

Şimdi en önemli aşama Karimov’un kendisine bağlı

«Lugano»ya transfer, Behruz Karimov için yalnızca bir yurt dışı transferi değil, kariyerinin yeni bir aşaması.

İsviçre futbolunda kendini kanıtlaması, ilk 11’de yer edinmesi ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmesi, sonraki adımını belirleyebilir.

«Surxon» ise bu transferle yalnızca şimdiden para kazanmakla kalmayıp, Karimov’un gelecekteki her büyük transferini ilgiyle takip edecek bir kulübe dönüştü.

Bu anlaşma, Özbekistan futbolu için sıradan bir transferden daha büyük bir anlam taşıyabilir: Genç bir futbolcuya verilen fırsat, bir gün kulübün en değerli varlığına dönüşebilir.

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