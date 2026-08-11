Juventus kaleci konusunda beklenmedik bir plan yaptı

·87·Spor
Juventus kaleci konusunda beklenmedik bir plan yaptı

İtalya'nın Juventus kulübü, kaleci hattını güçlendirmek için özgün ve uzun vadeli bir strateji geliştirdi. Torino ekibi, Paris Saint-Germain'den Japon kaleci Zion Suzuki'yi kiralamayı planlıyor. Bu adım, gelecekte Liverpool kalecisi Alisson Becker'i kadrosuna katma yolunda geçici bir çözüm olarak görülüyor. Goal.com haberine göre Fransa ve İtalya basınında yer alan bilgilere göre Paris Saint-Germain, Zion Suzuki'nin Parma'dan 30 milyon avro karşılığında transferini tamamlamak üzere. Anlaşma kapsamında ayrıca 5 milyon avro bonus ödemesi de bulunuyor. Ancak Japon kaleci Paris ekibinde forma giymeyecek ve hemen İtalya'ya, Juventus'a bir sezonluğuna kiralanacak.

Fransa ve İtalya basınında yer alan bilgilere göre Paris Saint-Germain, Zion Suzuki'nin Parma'dan 30 milyon avro karşılığında transferini tamamlamak üzere. Anlaşma kapsamında ayrıca 5 milyon avro bonus ödemesi de bulunuyor. Ancak Japon kaleci Paris ekibinde forma giymeyecek ve hemen İtalya'ya, Juventus'a bir sezonluğuna kiralanacak.

Uzun vadeli hedef ve transfer piyasası

Transfer dönemi boyunca Juventus, Aston Villa kalecisi Emiliano Martínez de dahil olmak üzere birçok adayı değerlendirdi. Ancak teknik direktör Luciano Spalletti için öncelikli hedef hâlâ Alisson Becker. Deneyimli Brezilyalı kaleciyi takımında görmek isteyen teknik adam, daha önce Ronaldo ile birlikte çalışmıştı.

ixbt.com ve diğer spor kaynaklarının haberine göre Alisson, Torino kulübünün projesine olumlu yaklaşıyor ve İtalya'ya dönmeye hazır olduğunu belirtti. Buna rağmen Liverpool yönetimi, takımın yıldızını satmayı kesinlikle reddetti. İngiliz kulübü, oyuncuyu mevcut sözleşmesinin sonuna kadar elinde tutmayı tercih ediyor.

Liverpool'un tutumu ve deneyimli kalecinin rolü

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, deneyimli futbolcuların takımda kalmasının önemini defalarca vurguladı. Ona göre Alisson, Virgil van Dijk ve Joe Gomez gibi liderler, genç oyuncuların uyum sağlamasına yardımcı oluyor ve soyunma odasında önemli bir örnek oluşturuyor.

Bu nedenle Liverpool yönetimi, oyuncunun transferine kesinlikle karşı çıktı. Juventus ise Haziran 2027'ye kadar geçerli sözleşmenin sona ermesini bekleyerek Alisson'u serbest oyuncu olarak bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planlıyor. Zion Suzuki'nin bir yıllık kiralık anlaşması, bu dönemde geçici bir köprü görevi görecek.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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