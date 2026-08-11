Igor Babuschkin'in yapay zekâ girişimi 1,1 milyar dolar yatırım aldı

Yapay zekâ pazarında kısa sürede eşi benzeri görülmemiş bir finansman seviyesine ulaşan yeni bir girişim dikkatleri üzerine çekti. ixbt.com'un haberine göre, xAI kurucularından Igor Babuschkin tarafından kurulan River AI, yalnızca iki aylık faaliyetinin ardından tohum ve Seri A yatırım turlarında 1,1 milyar dolar toplamayı başardı. Bu büyük finansman turuna General Catalyst ve AMP PBC yatırım şirketleri öncülük etti. Haberi Techcrunch.com bildirdi .

Projeye NVIDIA, AMD Ventures, Y Combinator ve Temasek gibi büyük yatırımcılar da katkı sağladı. Hatırlanacağı üzere AMP PBC, 2026 yılında Andreessen Horowitz'in eski genel ortağı Anjney Midha tarafından kurulmuştu. Midha daha önce Black Forest Labs, Mistral AI, LMArena ve OpenRouter gibi projeleri desteklemişti.

Yapay zekâ mimarisini sıfırdan yeniden kurmak

River AI, bu yılın haziran ayında özgün bir misyonla kamuoyunun dikkatini çekti. Daha önce DeepMind ve OpenAI şirketlerinde yapay zekâ alanında çalışan Igor Babuschkin, model eğitiminden başlayarak yapay zekâ teknolojilerini sıfırdan yeniden geliştirmeyi amaçlıyor. Şirketin temel hedefi, insan emeğinin yerini tamamen alacak sistemler oluşturmak değil; ajanları kişiye özel eğitilebilen yardımcılara dönüştürmek.

Kurucuya göre bu sonuca ulaşmak için teknolojik katmanın tamamen yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Buna eğitim süreci, modeller, ürün katmanı ve kişisel yapay zekânın insan hayatına daha yakın olmasını sağlayacak yeni donanımlar dâhil. Proje, yalnızca görevleri yerine getiren değil, kullanıcının ihtiyaçlarını önceden sezen ve onun yararına çalışan bir yol arkadaşı oluşturmayı planlıyor.

Geliştiriciler ve işletmeler için yeni fırsatlar

River AI şu anda açık modeller temelinde, milyonlarca token için belirlenmiş fiyatlarla API hizmeti sunuyor. Bu API, geliştiricilerin modelleri gelişmiş eğitim ve düşük seviyeli özelleştirme teknolojileriyle yapılandırmasına olanak tanıyor. Şirketin ürünleri, kullanıcıların sahibi olmadıkları modelleri yönetmesi yerine açık modelleri gerçekten kişiselleştirilmiş sistemlere dönüştürmeleri ve bunları kolayca kullanmaları için bir yol sunuyor.

Piyasa uzmanlarına göre böylesine büyük bir yatırım sektördeki yoğun hareketliliğe işaret etse de River AI doğru zamanda ortaya çıktı. Günümüzde büyük şirketler, açık ağırlıklı modeller aracılığıyla yapay zekâ geleceklerini kontrol etmeye çalışıyor. Şirket, yeni bulut çözümleriyle tam da bu alandaki karmaşık süreçleri kısa sürede ve düşük maliyetle çözmeyi vadediyor.

Şirketin büyük vizyonuna göre gelecekte herkes, kendi eğittiği ve kendi çıkarları doğrultusunda çalışan kişisel bir ajana sahip olacak. Günümüzde OpenClaw gibi yerel olarak çalışan kişisel ajanların yükselişi ve NVIDIA'nın Dell, Microsoft ve HP gibi bilgisayar üreticileriyle iş birliği yapması, bu yönelimin giderek yaygınlaştığını gösteriyor. River AI teknolojisinin pratikte ne gibi fark yaratacağını zaman gösterecek; ancak girişim bu yola büyük finansal imkânlarla çıktı.