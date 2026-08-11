Bakü'de muhteşem geri dönüş: Sabah, Danimarka kulübünü 4-0'la ezdi

Azerbaycan'ın Sabah kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Danimarka temsilcisi Aarhus'u farklı ve etkileyici bir skorla mağlup etti. Bakü'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip rakip filelere cevapsız 4 gol göndererek kıtanın en prestijli kulüpler turnuvasının play-off turuna yükseldi. Özbek yetenekli orta saha oyuncusu Umarali Rahmonaliyev, bu tarihi karşılaşmada 90 dakikanın tamamında forma giydi.

İki maç sonunda (ilk karşılaşmada Danimarka ekibi 2-1 kazanmıştı) Sabah toplamda 5-2'lik skorla galip gelerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının eşiğine geldi.

Bakü'de geri dönüş ve ikinci yarı şovu

Danimarka'daki ilk maçta alınan 1-2'lik yenilginin ardından Sabah'ın kendi sahasındaki karşılaşmaya titizlikle hazırlandığı ilk dakikalardan itibaren görüldü. İlk yarı dengeli bir mücadeleye sahne oldu ve gol çıkmadı ancak ikinci yarıda Bakü ekibi rakibini tamamen teslim aldı.

59. dakika: Simić skoru açtı — 1-0;

67. dakika: Solvet farkı artırdı — 2-0;

78. dakika: Mikkels üçüncü golü atarak geri dönüşü pekiştirdi — 3-0;

89. dakika: Severina karşılaşmanın skorunu belirledi — 4-0.

Umarali Rahmonaliyev orta sahada etkili bir performans sergileyerek hem savunmada hem de hücumda yüksek taktik disiplin gösterdi ve takımının farklı galibiyetine önemli katkı sağladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının eşiğinde: Sıradaki rakip kim olacak?

Bu galibiyetle Sabah, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son play-off turuna yükseldi. Azerbaycan şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ana lig aşamasına kalabilmek için şimdi Hapoel (Beer Şeva, İsrail) ile Crvena Zvezda (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Bu takımlar arasındaki ilk maçta Hapoel, 1-0'lık minimal skorla galip gelmişti.

Rahmonaliyev'in Sabah'taki başarılı kariyeri

22 yaşındaki Umarali Rahmonaliyev'in Avrupa futbolundaki deneyimi giderek artıyor. Bunyodkor akademisinden yetişen futbolcunun kariyerindeki önemli dönüm noktaları şöyle:

2023: Taşkent ekibi Bunyodkor'dan Rusya'nın Rubin (Kazan) takımına bonservis bedeli olmadan transfer oldu;

Ocak 2025: Rubin'de yeterli forma şansı bulamayınca Sabah'a kiralandı. Daha sonra Bakü kulübü oyuncunun bonservisini tamamen aldı;

İstatistikler ve kupalar: Geçen sezon Umarali, Azerbaycan liginde ve kupasında toplam 34 maçta forma giyerek 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

Rahmonaliyev şimdiye kadar Sabah formasıyla Azerbaycan şampiyonu ve iki kez ülke kupası şampiyonu oldu ve lig aşamasındaki ve Avrupa kupalarındaki yerini sağlamlaştırdı.

Maç raporu

UEFA Şampiyonlar Ligi — 3. eleme turu (Rövanş)

Sabah (Azerbaycan) – Aarhus (Danimarka) — 4-0

(İlk maç: 1-2. Toplam skor: 5-2)

Goller: Simić (59), Solvet (67), Mikkels (78), Severina (89).

Umarali Rahmonaliyev: İlk 11'de başladı ve 90 dakikanın tamamında oynadı.

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