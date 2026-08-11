Kazakistan’da çocuğun kırık bacağı yerine sağlam bacağına alçı yapıldığı iddia ediliyor

Sosyal medyada Kazakistan’da çocuğun yaralı bacağı yerine sağlam bacağına alçı yapıldığını gösteren video yayılarak tartışmalara neden oldu.

Videoyu paylaşan kişinin aktardığına göre çocuk bacağını kırdıktan sonra ailesi, tıbbi yardım alması için onu hastaneye götürdü. Ancak daha sonra alçının kırık bacağa değil, sağlam bacağa yapıldığı ortaya çıktı.

Bu olay sosyal medya kullanıcıları arasında farklı görüşlere yol açtı. Bazıları sağlık çalışanlarının bu hatasını sert bir şekilde eleştirirken, diğerleri olayın tüm ayrıntılarının ve hastane tarafından yapılacak resmi açıklamanın beklenmesi gerektiğini belirtti.

Şu ana kadar bu olayla ilgili sağlık kuruluşu veya yetkili kurumlar tarafından resmi bir açıklama yapıldığına dair bilgi bulunmuyor.