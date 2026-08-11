Dušan Vlahović'in kariyerine Türkiye'de devam etmesi bekleniyor

·43·Spor
Dušan Vlahović'in kariyerine Türkiye'de devam etmesi bekleniyor

Futbol dünyasında geleceği belirsiz olan forvetlerin bir sonraki ismi kendisine yeni bir adres seçti. Goal.com'un haberine göre Sırp forvet Dušan Vlahović, kariyerine Türkiye'nin köklü kulüplerinden Beşiktaş'ta devam etmeye çok yakın. Tanınmış gazetecilere göre taraflar arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

2000 doğumlu futbolcu, 1 Temmuz'dan bu yana serbest oyuncu statüsündeydi. Türkiye'ye transferi yalnızca İstanbul kulübü için değil, tüm Süper Lig için de büyük bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Sözleşmenin mali şartlarının da futbolcunun statüsüne uygun şekilde yüksek tutulduğu belirtiliyor.

Sözleşme detayları ve mali anlaşma

Kaynağa göre Beşiktaş yönetimi, Sırp golcüye reddedilmesi zor bir teklif sundu. Tarafların üç yıllık sözleşme konusunda sözlü anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Futbolcuya her sezon için 10 milyon avro maaş ödenmesi planlanıyor.

Ayrıca sözleşmede çeşitli ek bonusların yanı sıra yüksek miktarda imza parası da bulunuyor. İstanbul kulübünün son iyileştirilmiş teklifi, transferin olumlu sonuçlanmasında belirleyici rol oynadı.

Resmi açıklama ne zaman bekleniyor?

Şu anda taraflar hukukçuların resmi görüşünü bekliyor. Sözleşme maddeleri hukuki açıdan tamamen onaylandıktan sonra Dušan Vlahović'in önümüzdeki 48 saat içinde İstanbul'a uçması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere futbolcunun önceki kulübü Torino ekibi Juventus'tu ve İtalyan devinde dört yıl forma giydi. Siyah-beyazlı formasını değiştirmeden, şimdi Torino kulübünden İstanbul'un siyah-beyazlı takımına transfer oluyor.

Dušan VlahovićBeşiktaşTürkiye Süper LigiTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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