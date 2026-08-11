Özbek pist bisikletçisi uluslararası turnuvada 3 madalya kazandı

·59·Spor
Özbek pist bisikletçisi uluslararası turnuvada 3 madalya kazandı

Slovakya’nın Prešov kentinde pist bisikleti branşında prestijli «GP Slovak Cycling Federation» uluslararası yarışması düzenlendi. İki etaptan oluşan bu zorlu mücadelede Özbekistan millî takımının üyesi Sergey Rostovsev başarılı bir performans sergileyerek podyumun tüm basamaklarında yer aldı ve ülkesini gururla temsil etti.

Özbekistan Millî Olimpiyat Komitesi (MOK) bu sevindirici haberi resmen duyurdu.

Podyumun tüm basamakları: Altın, gümüş ve bronz!

Slovakya pistlerinde gerçekleşen çekişmeli mücadelelerde sporcumuz, yüksek fiziksel ve taktiksel hazırlığını ortaya koydu. İki etap sonunda Rostovsev 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Sporcumuzun madalya koleksiyonu şu branşlarda geldi:

  • «Scratch» (Skreç) disiplini: Çelik gibi irade ve yüksek hız gerektiren bu disiplinin ilk etabında Sergey Rostovsev tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

  • «Elimination» (Eliminasyon) disiplini: Her iki etapta da gerçekleştirilen bu zorlu ve taktik beceri gerektiren disiplinde sporcumuz istikrarlı bir performans sergileyerek sırasıyla gümüş ve bronz madalyaların sahibi oldu.

Uluslararası arenada istikrar

Özbekistan bisiklet millî takımı sporcularının Avrupa’daki bu tür başarıları, ülkede bu spor dalına gösterilen büyük ilginin ve sistemli hazırlık çalışmalarının somut sonucudur. Prešov’daki «GP Slovak Cycling Federation» turnuvasında elde edilen başarı, Sergey Rostovsev’in uluslararası sıralama puanlarını artırmasının yanı sıra yaklaşan büyük organizasyonlara yönelik mental hazırlığını da güçlendirecek.

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Sergey RostovsevÖzbekistanPrešovSlovakyaTelegram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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