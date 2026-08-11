OpenAI CEO Yardımcısı Brad Lightcap Şirketten Ayrıldı

Yapay zekâ alanında lider olan OpenAI şirketinin en uzun süre görev yapan üst düzey yöneticilerinden biri Brad Lightcap, görevinden ayrılarak yeni bir proje başlatacağını açıkladı. Haberi ixbt.com duyurdu. Techcrunch.com bu konuda haber veriyor.

Salı günü şirket ekibine gönderilen dahili mesaja göre Brad Lightcap, bu adımın kendisi için «acı-tatlı» olduğunu belirtti. Yeni girişimi üzerinde çalışmaya başlayacağını vurgulayan Lightcap, OpenAI misyonuna olan inancının değişmediğini kaydetti.

Şirkette uzun yıllara dayanan kariyer

2018 yılında OpenAI'ye katılan Brad Lightcap, ilk dört yıl boyunca finans direktörü olarak görev yaptı. Ardından 2022'de operasyon direktörlüğüne yükseldi ve bu yılın başına kadar görevini sürdürdü.

Şirketteki son yönetim değişiklikleri sırasında özel projeleri yönetmeye geçmişti. OpenAI'ye katılmadan önce, CEO Sam Altman ile Y Combinator girişim sermayesi fonunda birlikte çalışmıştı.

Lightcap veda mektubunda şunları yazdı: «Finans, hukuk, insan kaynakları, ortaklıklar ve diğer alanlardaki ilk operasyon ve iş ekiplerini kurma ayrıcalığına sahip oldum. Bu yolculuğun en sevindirici yanlarından biri, her ekibin parlak liderlerin yönetiminde gelişmesini izlemekti».

Gelecek planları ve personel değişiklikleri

Brad Lightcap mektubunda gelecek planlarına kısaca değinerek yeni bir girişim sermayesi projesi üzerinde çalışmaya başlayacağını ima etti. Ona göre son aylarda bir sonraki aşamanın ve misyonun başarısının önünde ne gibi engeller bulunabileceği üzerine düşündü.

Yapay zekâ dünyasında büyük önem taşıyan IPO, yani hisselerin ilk halka arzı sürecine hazırlanan OpenAI, son dönemde bir dizi üst düzey yönetici değişikliği yaşıyor. Örneğin, yapay genel zekâ (AGI) geliştirme çalışmalarına liderlik eden Fidji Simo da temmuz ayında görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Ayrıca Sora video oluşturucusunun eski başkanı Bill Pibls ve şirketin bilim alanından sorumlu başkan yardımcısı Kevin Weil de yakın zamanda şirketten ayrılan yöneticiler arasında yer aldı.