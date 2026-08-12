Özbek «Ispanchik» Astana’da dövüşecek: rakibi de sıradan değil

·58·Spor
Özbek «Ispanchik» Astana’da dövüşecek: rakibi de sıradan değil

28 Ağustos'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek IBA Nomad turnuvasında Özbek Bobur «Ispanchik» Isroilov da ringe çıkacak. Rakibi, profesyonel sporun yanı sıra şov dünyasında da tanınan Kazak Erkabulan Toktar olacak.

Bu karşılaşmaya duyulan ilginin temel nedeni de bu: Isroilov'un karşısında yalnızca bir dövüşçü değil, aynı zamanda oyuncu ve pop-MMA sayesinde geniş bir kitleye ulaşan bir rakip olacak.

Bobur Isroilov için Astana'da önemli sınav

Özbek taraftarların «Ispanchik» lakabıyla tanıdığı Bobur Isroilov, IBA Nomad turnuvası kapsamında bir sonraki dövüşüne çıkacak.

Organizatörlerin belirlediği maç kartına göre, o 28 Ağustos'ta Astana'da Erkabulan Toktar'la karşılaşacak.

İki dövüşçünün tarzlarının ve karakterlerinin çatışması, karşılaşmaya ekstra bir heyecan katacak. Özellikle Isroilov için, yerel taraftarların desteklediği bir rakibe karşı Kazakistan'ın kendi ülkesinde dövüşmek ek bir baskı oluşturabilir.

Rakip: oyuncu ve pop-MMA dövüşçüsü

Erkabulan Toktar Kazakistan'da yalnızca dövüşleriyle değil, oyunculuk kariyeriyle de tanınıyor.

Pop-MMA'deki yer alışı ise spor izleyicileri arasındaki popülerliğini daha da artırdı. Bu nedenle Toktar'ın Bobur Isroilov'la karşılaşması, sıradan bir spor müsabakası sınırlarını aşarak taraftarların ilgisini çeken bir şova dönüşebilir.

Özellikle ev sahibi ülkenin temsilcisi olarak Toktar'ın tribünlerden büyük destek görmesi bekleniyor.

Özbek «Ispanchik» Astana’da dövüşecek: rakibi de sıradan değil

«Ispanchik» için en büyük görev ne?

Bu tür dövüşlerde rakibin sportif becerilerinin yanı sıra atmosfer de büyük önem taşır.

Isroilov'un Astana'daki baskıyı kontrol etmesi, maç planından sapmaması ve duygularına kapılmaması gerekecek. Çünkü yerel bir yıldıza karşı mücadelede birkaç net an bile salondaki atmosferi bir anda değiştirebilir.

Bu açıdan 28 Ağustos'taki karşılaşma, «Ispanchik» için yalnızca fiziksel değil, psikolojik bir sınav da olabilir.

28 Ağustos'ta temel sorunun yanıtını alacağız

IBA Nomad turnuvasındaki Bobur Isroilov-Erkabulan Toktar karşılaşmasının, Özbek ve Kazak taraftarlar için gecenin en dikkat çekici dövüşlerinden biri olması bekleniyor.

Bir tarafta Astana'ya zafer için giden Bobur «Ispanchik» Isroilov var. Diğer tarafta ise kendi taraftarlarının önünde dövüşecek oyuncu ve pop-MMA temsilcisi Erkabulan Toktar bulunuyor.

28 Ağustos'ta ringde hangisinin kendi planını uygulayabileceği belirleyici olacak.

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Bobur IsroilovErkabulan ToktarAstanaÖzbekistanKazakistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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