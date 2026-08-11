Suudi Arabistan, tek bacaklı Nepalli gencin hayatını değiştirdi

İnternet dünyasında milyonlarca insanın yüreğine dokunan o ünlü videoyu çoğu kişi hatırlıyordur. İsyan ve kargaşanın doruğa çıktığı bir sırada, bir bacağını kaybetmiş Nepalli genç, hiçbir korkuya kapılmadan tek başına caminin girişinde dimdik durmuş ve camiyi korumuştu. Onun bu cesareti ve kararlılığı kısa sürede sosyal medyada hızla yayılarak gerçek kahramanlığın simgesine dönüştü.

Bu olay yalnızca internet kullanıcılarının değil, iyilikleriyle tanınan hayırseverlerin ve Suudi Arabistan hükümetinin de dikkatinden kaçmadı. Gencin cesareti takdir edildi ve kendisini bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

En sevindirici olan ise bu olayın onun hayatında yeni bir sayfa açmasıydı. Nepalli genç kutsal Mekke şehrine davet edildi ve kendisine umre ibadetini yerine getirme mutluluğu yaşatıldı. Böylece yalnızca cesaretiyle takdir edilmekle kalmadı, kutsal toprakları ziyaret etme fırsatına da kavuştu.

Ancak kendisine sunulan yardım bununla sınırlı kalmadı. Suudi Arabistan'daki tıp uzmanları, gence modern bir protez takmayı üstlendi. Bu, onun günlük yaşama daha özgürce dönmesi, bağımsız hareket etmesi ve geleceğe güvenle adım atması için büyük bir fırsat yarattı.

Böylece bir zamanlar caminin girişinde korkusuzca duran tek bacaklı Nepalli gencin cesareti, hayatını tamamen değiştirdi. Onun kararlılığı karşılıksız kalmadı ve bu olay, iyiliğin, insanlığın ve cesaretin her zaman takdir edildiğini bir kez daha gösterdi.