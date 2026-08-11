Suudi Arabistan, tek bacaklı Nepalli gencin hayatını değiştirdi

·58·Dünya
Suudi Arabistan, tek bacaklı Nepalli gencin hayatını değiştirdi

İnternet dünyasında milyonlarca insanın yüreğine dokunan o ünlü videoyu çoğu kişi hatırlıyordur. İsyan ve kargaşanın doruğa çıktığı bir sırada, bir bacağını kaybetmiş Nepalli genç, hiçbir korkuya kapılmadan tek başına caminin girişinde dimdik durmuş ve camiyi korumuştu. Onun bu cesareti ve kararlılığı kısa sürede sosyal medyada hızla yayılarak gerçek kahramanlığın simgesine dönüştü.

Bu olay yalnızca internet kullanıcılarının değil, iyilikleriyle tanınan hayırseverlerin ve Suudi Arabistan hükümetinin de dikkatinden kaçmadı. Gencin cesareti takdir edildi ve kendisini bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

En sevindirici olan ise bu olayın onun hayatında yeni bir sayfa açmasıydı. Nepalli genç kutsal Mekke şehrine davet edildi ve kendisine umre ibadetini yerine getirme mutluluğu yaşatıldı. Böylece yalnızca cesaretiyle takdir edilmekle kalmadı, kutsal toprakları ziyaret etme fırsatına da kavuştu.

Ancak kendisine sunulan yardım bununla sınırlı kalmadı. Suudi Arabistan'daki tıp uzmanları, gence modern bir protez takmayı üstlendi. Bu, onun günlük yaşama daha özgürce dönmesi, bağımsız hareket etmesi ve geleceğe güvenle adım atması için büyük bir fırsat yarattı.

Böylece bir zamanlar caminin girişinde korkusuzca duran tek bacaklı Nepalli gencin cesareti, hayatını tamamen değiştirdi. Onun kararlılığı karşılıksız kalmadı ve bu olay, iyiliğin, insanlığın ve cesaretin her zaman takdir edildiğini bir kez daha gösterdi.

Suudi ArabistanMekke
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Temmuz ayında okyanus sıcaklığı tarihi rekor kırdıTemmuz ayında okyanus sıcaklığı tarihi rekor kırdıBugün, 01:18Kazakistan’da çocuğun kırık bacağı yerine sağlam bacağına alçı yapıldığı iddia ediliyorKazakistan’da çocuğun kırık bacağı yerine sağlam bacağına alçı yapıldığı iddia ediliyorDün, 23:38ABD'de 130 yıllık sıcaklık rekoru yenilendi, tarihi bir ölçüm kaydedildiABD'de 130 yıllık sıcaklık rekoru yenilendi, tarihi bir ölçüm kaydedildiDün, 23:0035 Yıl Sonra Bulunan Çikolata Herkesi Şaşkına Çevirdi35 Yıl Sonra Bulunan Çikolata Herkesi Şaşkına ÇevirdiDün, 22:44Güney Kore’de sokakta bir metrelik kertenkele ortaya çıktıGüney Kore’de sokakta bir metrelik kertenkele ortaya çıktıDün, 22:38Polonya'da üç erkek 5. kattan düşmek üzere olan küçük kızı kurtardıPolonya'da üç erkek 5. kattan düşmek üzere olan küçük kızı kurtardıDün, 20:19
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti