ABD'de 130 yıllık sıcaklık rekoru yenilendi, tarihi bir ölçüm kaydedildi

·68·Dünya
ABD'de 130 yıllık sıcaklık rekoru yenilendi, tarihi bir ölçüm kaydedildi

ABD'nin 48 bitişik eyaletinde 2026 yılının temmuz ayı, meteorolojik gözlemler tarihindeki en sıcak ay olarak kayıtlara geçti. Ortalama sıcaklık 24,94 derece olarak ölçüldü ve 1936 yılının temmuz ayında kırılan önceki rekoru geride bıraktı. Associated Press bu haberi duyurdu.

Verilere göre temmuz ayında 48 bitişik eyaletteki ortalama sıcaklık 76,89 derece Fahrenheit, yani 24,94 derece Celsius'a ulaştı. ABD'de meteorolojik gözlemlere ilişkin sistematik veriler 1895'ten bu yana tutuluyor.

İlginç olan şu ki Alaska'da hava normalden biraz daha serin seyretmesine rağmen 48 bitişik eyaletin tamamında temmuz ayı normallerden daha sıcak geçti. En yüksek sıcaklık değerleri Dağlık Batı, Güneybatı, Kuzey Ovaları ve Güneydoğu bölgelerindekaydedildi.

Ayrıca 48 eyaletin her birinde temmuz ayındaki ortalama sıcaklık, 20. yüzyıl ortalamasından en az 1 derece Fahrenheit, yani yaklaşık 0,6 derece Celsius daha yüksek oldu.

Geceleri de hava normalden daha sıcaktı

Uzmanlara göre rekor düzeydeki sıcaklığın başlıca nedenlerinden biri gece sıcaklıklarının yüksek olması oldu. Yani yalnızca gündüzleri değil, geceleri de hava sıcaklığı normalin üzerinde seyretti ve temmuz ayında gece ölçülen en düşük sıcaklıklarda da rekor kırıldı.

Yale Üniversitesi iklim bilimci Jeff Masters'a göre 2026 yılının temmuz ayında görülen sıcaklık, 1930'larda yaşanan “Toz Fırtınaları Dönemi”sırasında kaydedilen rekor değerleri bile geride bıraktı.

Uzman bu durumu iklim değişikliğiyle bağlantılı ciddi sorunlardan biri olarak değerlendiriyor. Rekor düzeydeki sıcaklıklar, ABD'de iklimdeki uzun vadeli değişimlerin giderek daha belirgin hale geldiğini gösteriyor.

Amerika Birleşik DevletleriAssociated PressYaleJeff MastersAlaska
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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