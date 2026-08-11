Yapay Zekâ Tekeline Karşı: Mark Zuckerberg Manifestosu

Meta yöneticisi Mark Zuckerberg, gelecekteki yapay zekâ teknolojileri üzerindeki kontrolün birkaç büyük kuruluşun veya hükümetin elinde toplanmasına karşı çıkarak yeni manifestosunu yayımladı. ixbt.com’un haberine göre şirket, bu belgeyle yapay zekâ alanında açıklıktan yana olduğunu kesin biçimde vurguladı, yapay zekâ modellerinin özgürce dağıtılması girişimini destekledi ve bir milyar dolarlık özel bir fon kurdu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

«Gelecek Herkesindir: Olumlu Bir Yapay Zekâ Geleceğine Giden Yol» başlıklı manifestoda, insan zekâsını aşması beklenen yapay zekâ — AGI teknolojilerinin geliştirilmesine ilişkin üç temel ilke belirlendi. Bunlar, her bireyin yeteneklerini genişletmek, yenilikçiliği temel amaç haline getirmek ve güvenliğin garantisi olarak güç dengesini korumaktan oluşuyor. Zuckerberg, kullanıcıların merkezi kısıtlamalara tabi olmak yerine kendi eylemlerinden kendilerinin sorumlu olması gerektiğini belirtti.

Güvenlik önlemleri ve model özgürlüğü

Şirket yöneticisi, büyük ve güçlü algoritmaların yanıtları temel alınarak daha küçük sinir ağlarının eğitilmesini sağlayan model damıtma yöntemini savundu. Ona göre geliştiriciler, gözlemlenebilir sonuçlara dayanarak bilgi edinme hakkına sahip olmalı. Güvenliği denetlemek amacıyla Meta, yönetim kurulunu sürüm onay sistemine dahil etti. Bundan böyle model ağırlıklarının yayımlanmasına ilişkin kararlar, kurul tarafından onaylanan ölçütlere göre alınacak.

Şirket yöneticisi, devlet düzenlemeleri konusuna da değinerek yapay zekâ laboratuvarları ve hükümetler arasında katı sürelerle yürütülen bürokratik incelemeler yerine erken ve etkin iş birliği kurulması çağrısında bulundu. Meta, açık kaynaklı modeller yayımlamaya yeniden başlayacağını ve şirketin veri merkezlerinin yakınındaki toplulukları desteklemek için «Gelecek Herkesindir» fonuna bir milyar dolar aktarılacağını açıkladı.

Ağdaki tartışmalar ve yaklaşım çatışması

Bu yayın, ağda ve uzmanlık yayınlarında geniş tartışmalara yol açtı. 404 Media ve Gizmodo, modellerin özgürce dağıtılması konseptinin otonom aracıların kötüye kullanılması risklerine yeterli yanıt vermediğini belirtti. Yayınlar ayrıca bu adımın Meta’nın açık ağırlıkların dağıtımına dayalı iş modelini savunmaya hizmet ettiğini ifade etti.

Sinir ağlarının ağırlıklarına açık erişim, bunların yerel olarak çalıştırılması, ayarlanması ve bağımsız uzmanlar tarafından denetlenmesi olanaklarını genişletir. Ancak ilk parametrelerin herkese açık olması, tehlikeli işlevleri geri çekmeyi ve teknoloji kullanıcının cihazına yüklendikten sonra kullanımını denetlemeyi zorlaştırır. Yayımlanan manifesto, ağda katı biçimde merkezileştirilmiş kontrole sahip kapalı ekosistemlerle sorumluluğu son kullanıcıya yükleyen açık model arasındaki doğrudan çatışmayı açıkça ortaya koydu.