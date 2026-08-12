ABD'de NVIDIA GeForce RTX 50 Grafik Kartlarının Fiyatı Keskin Şekilde Arttı

·44·Teknoloji
ABD'de NVIDIA GeForce RTX 50 Grafik Kartlarının Fiyatı Keskin Şekilde Arttı

ABD pazarında NVIDIA GeForce RTX 50 serisine ait grafik kartlarının fiyatları önemli ölçüde arttı. ixbt.com'a göre, son aylarda bazı modellerin fiyatı neredeyse yüzde 40 yükselerek alıcıları ciddi biçimde etkiledi ve teknoloji pazarında yoğun tartışmalara yol açtı. Bu gelişmeyi Ixbt.com aktarıyor. haber veriyor.

Uzmanların analizlerine göre fiyat artışı son iki ayda daha da hızlandı. Daha önce fiyatını koruyan veya çok fazla zamlanmayan grafik kartları da artık değerlerini önemli ölçüde kaybederek daha yüksek fiyatlarla satılmaya başladı.

GeForce RTX 5070 Fiyatında Keskin Sıçrama

Belirtildiği üzere, en çok dikkat çeken modellerden biri orta sınıf GeForce RTX 5070 oldu. Bu grafik kartının güncel ortalama fiyatı yaklaşık 900 ABD doları seviyesinde. Bu rakam, son iki ayda yüzde 36'lık bir artış yaşandığını gösteriyor.

Hatırlatmak gerekirse, bu grafik kartının üretici tarafından belirlenen tavsiye edilen başlangıç fiyatı yalnızca 550 dolardı. Mevcut fiyat, tavsiye edilen değerden yüzde 64 veya yaklaşık 350 dolar daha yüksek. Karşılaştırma için 1000 dolarlık fiyat başlangıçta RTX 5070 Ti modeli için öngörülmüştü.

Diğer Modeller ve Avrupa Pazarındaki Durum

Pazar dinamiklerinde GeForce RTX 5060 Ti 16GB modelinin de bir sonraki fiyat sıçramasını yaşadığı görüldü. Ayrıca daha uygun fiyatlı kabul edilen RTX 5060 ve RTX 5060 Ti 8GB gibi daha düşük seviyedeki modellerin fiyatları da artarak kullanıcılar için daha pahalı hale geliyor.

ABD pazarındaki bu keskin durumun aksine, Avrupa ülkelerinde fiyatlar biraz farklı seyrediyor. Avrupa'da da fiyatlar yükselmiş olsa da ABD'deki kadar kritik ve sert sıçramalar gözlemlenmedi. Örneğin, popüler GeForce RTX 5070 kartı Avrupa'da vergiler ve ek ücretler dahil yaklaşık 700 avroya satılıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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