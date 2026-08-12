FBI Sosyal Medya Hesaplarının Hacklenmesi Konusunda Uyardı

·42·Teknoloji
FBI Sosyal Medya Hesaplarının Hacklenmesi Konusunda Uyardı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), siber suçluların yetişkinlerin ve çocukların sosyal medyadaki kişisel hesaplarına yasa dışı bir şekilde girerek mahrem fotoğraflarını ve videolarını çaldığı konusunda ciddi bir uyarı yayınladı. TechCrunch'ın aktardığı bilgilere göre, dolandırıcılar kullanıcıları tuzağa düşürmek için çoğunlukla sosyal mühendislik yöntemlerini kullanıyor ve ele geçirilen materyaller üzerinden onlara şantaj yapıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Uzmanlar, bu tür suçların yıllardır var olmasına rağmen, FBI'ın kamuoyunu uyarmasının bu tür ihlallerde keskin bir artış yaşandığını gösterdiğini belirtiyor. SocialProof Security güvenlik şirketi CEO'su Rachel Tobak'a göre, saldırılar genellikle genç erkek çocuklarını hedef alıyor ve bu durum modern bir halk sağlığı sorununa dönüştü. Mağduriyet yaşayanların karşılaştığı psikolojik baskının bazen onları intihara sürükleyebilmesi ciddi endişe yaratıyor.

Siber Suçluların Kullandığı Temel Yöntemler

Saldırganlar, kullanıcıların güvenini kazanmak ve kişisel verilerini elde etmek için çeşitli karmaşık aldatma yollarından yararlanıyorlar. FBI tarafından yayımlanan mesaja göre suçlular başlıca şu yöntemlere dayanıyor:

  • Daha önce sızdırılmış veya diğer sitelerde kullanılmış parolaları kullanarak hesaplara brute-force saldırıları düzenlemek;
  • Instagram ve diğer popüler sosyal ağların çalışanı veya müşteri destek temsilcisi olarak kendini tanıtmak;
  • Hesabı kurtarma veya kilit açma bahanesiyle kurbanlarla iletişime geçmek;
  • Sosyal ağların sahte giriş sayfalarını oluşturarak oltalama (phishing) mesajları göndermek.
Mağdurlar genellikle iki kez mağdur olma durumlarıyla karşılaşırlar. Bunlar arasında takip etme, şantaj, siber zorbalık ve çalınan içeriğin mağdurun kendi sayfasında reklamının yapılması gibi olumsuz eylemler yer alıyor.

Hesapları Koruma Yolları

Uzmanlar, internet kullanıcılarına kendi güvenliklerini sağlamak için katı kurallara uymalarını tavsiye ediyor. İlk olarak, her hesap için yalnızca benzersiz parolalar kullanmak ve bunları özel parola yöneticilerinde saklamak gereklidir. İkincisi, tüm önemli hizmetlerde çok faktörlü kimlik doğrulamayı (MFA) etkinleştirmek büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca sosyal medya temsilcilerinin genellikle kullanıcılara kendiliğinden ulaşmayacağını unutmamak gerekir. Şüpheli mesajlar geldiğinde veya kendini çalışan olarak tanıtan kişiler iletişime geçtiğinde son derece dikkatli olunması talep edilmektedir. FBI'ın tavsiyesine göre, internetteki kişisel hesaplarda asla çok hassas ve mahrem fotoğrafların saklanmaması önerilir.

Siber GüvenlikFBIİnternetDolandırıcılıkGizlilik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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