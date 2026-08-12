Habib Nurmagomedov New Jersey'deki buluşmada çarpıcı açıklamalarda bulundu

·73·Spor
Habib Nurmagomedov New Jersey'deki buluşmada çarpıcı açıklamalarda bulundu

UFC Onur Listesi üyesi, eski hafif sıklet dünya şampiyonu Habib Nurmagomedov İsrail-Filistin çatışmasında Filistin halkına açıkça destek verdiği için kendisinin ve takım arkadaşlarının büyük sponsorluk anlaşmalarından mahrum kaldığını açıkladı. 37 yaşındaki efsanevi sporcu, bunu ABD'nin New Jersey eyaletinde hayranlarıyla gerçekleştirdiği samimi buluşma sırasında dile getirdi.

Nurmagomedov, maddi kayıplara rağmen insan hayatının ve gerçeği söylemenin her türlü servet ve paradan daha değerli olduğunu belirtti.

«Sessiz kalmayın — insanların yüzde 90'ı bunun soykırım olduğunu biliyor»

Efsanevi dövüşçü, dünyaca ünlü sporcuların ve tanınmış kişilerin adaletsizlik karşısında sessiz kalmaması gerektiğini özellikle vurguladı:

«İnsanların yüzde 90'ı, İsrail'in Filistin halkına yönelik politikasının soykırım olduğunu biliyor. En büyük sorumluluk, en azından bunu insanlara anlatmaktır. Belki süreci durdurmak için hiçbir şey yapamazsınız, ama sessiz kalmayın. Bunu bir sporcu olarak söylüyorum», — dedi Habib.

«Islam Makhachev, Usman ve ben çok para kaybettik»

Nurmagomedov, spor dünyasındaki büyük şirketlerin ve sponsorların siyasi tutumlara nasıl tepki verdiğinden söz ederek takımının karşı karşıya kaldığı mali baskıları açıkladı:

«Diyelim ki bu konuda sosyal medyada bir paylaşım yaptınız veya kamuoyu önünde konuştunuz; sözleşmelerinizi ve milyonlarca dolarlık sponsorlukları kaybedersiniz. Birçok sponsor, Filistin'i destekleyen sporcularla çalışmak istemiyor. Tutumunuzu desteklemeyi bırakın — sözleşmeleri tek taraflı olarak feshediyorlar.

Benim başıma böyle gelmediğini mi düşünüyorsunuz? Ya Islam Makhachev'in veya Usman Nurmagomedov'un başına? Bizim de başımıza aynısı geldi. Çok büyük miktarda para kaybettik», — diye ekledi eski şampiyon.

«İnsan hayatının yanında para hiçbir şeydir»

Buna rağmen Nurmagomedov, maddi çıkarlar uğruna vicdanından ve insani ilkelerinden vazgeçmeyeceğini, insan onurunun her türlü mali sözleşmeden üstün olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı:

«Ancak insan hayatı ve onun değeriyle kıyaslandığında, inanın, para hiçbir şeydir».

Habib ve takım arkadaşları — mevcut UFC şampiyonu Islam Makhachev ile Bellator şampiyonu Usman Nurmagomedov — uluslararası arenalarda ve sosyal medyada Filistin halkını düzenli olarak destekliyor.

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Khabib NurmagomedovNew JerseyIslam MakhachevUFCUsman Nurmagomedov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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