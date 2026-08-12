“Onu daha mütevazı hâle getireceğiz”: Makhachev, Garry’nin sansasyonel açıklamasına yanıt verdi

·65·Spor
“Onu daha mütevazı hâle getireceğiz”: Makhachev, Garry’nin sansasyonel açıklamasına yanıt verdi

UFC şampiyonu Islam Makhachev gelecekteki rakibi, İrlandalı yıldız dövüşçü Ian Machado Garry hakkında görüşlerini paylaştı. Makhachev, “UFC Embedded” video blogunun yeni bölümünde oktagondaki taktikleri, İrlandalı rakibinin davranışları ve tribünlerin desteği hakkında kendinden emin açıklamalarda bulundu.

İrlandalı Ian Machado Garry, maç öncesi röportajlarında şampiyonu nakavt ederek erken bitireceğini ve kemeri elinden alacağını vaat etmişti. Ancak Rus şampiyon, önümüzdeki pazar günü rakibini kibirli tavrından vazgeçirmeye hazır olduğunu söyledi.

“Aslında mütevazı biri, değilse onu biz mütevazı hâle getiririz”

Islam Makhachev, rakibinin kamuoyu önündeki davranışlarının ve açıklamalarının yalnızca dikkat çekmeye yönelik olduğunu vurguladı:

“Kötü bir insanmış gibi davranıyor, çok fazla röportaj veriyor ve türlü saçma şeyler söylemeye çalışıyor. Ama aslında mütevazı bir genç olduğunu biliyorum. Değilse, onu daha mütevazı hâle getiririm”, — dedi Makhachev.

“Maç planımı herkes biliyor ve yine işe yarayacak”

Rus şampiyon, İrlandalı dövüşçünün sportif becerilerini inkâr etmediğini, ancak kanıtlanmış taktiğinden vazgeçmeyeceğini belirtti:

*“Onun becerilerine ve altyapısına saygı duyuyorum. Onu takip edip yakalamaya ve yere almaya çalışacağım. Maç planımı herkes biliyor ve yine işe yarayacak.

Taraftarlar benim tarafımda olacak, çünkü kimse Machado Garry’yi sevmiyor. Çocuklar, onu daha mütevazı hâle getirip daha fazla saygı göstermeye zorlayacağız”*, — diye ekledi şampiyon.

Pazar gününün ana karşılaşması

Islam Makhachev ile Ian Machado Garry arasındaki şampiyonluk mücadelesi, bu pazar düzenlenecek UFC etkinliğinin ana karşılaşması olacak. Hayranlar, Makhachev’in oktagondaki bu mücadelede şampiyonluk unvanını bir kez daha savunmasını büyük bir heyecanla bekliyor.

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İslam MahaçevIan Machado GarryUFC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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