Uber, otonom teslimat yapan Serve Robotics şirketindeki hissesini tamamen sattı

Teknoloji şirketi Uber, otonom teslimat robotları geliştiren Serve Robotics şirketindeki tüm hissesini sattı. ixbt.com’un, Bloomberg’in dikkat çektiği resmî mali belgelere dayandırdığı haberine göre bu adım, taraflar arasındaki uzun süreli ortaklığın sona erdiğine ve iş yaklaşımlarındaki farklılıkların arttığına işaret ediyor olabilir. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Verilere göre Uber’in Serve Robotics’ten çıkış süreci bir yıldır devam ediyordu. Düzenleyici kurumlara sunulan belgeler, bu büyük taksi ve teslimat hizmetinin 2025 yılı boyunca şirketteki hissesini kademeli olarak azalttığını gösteriyor. Buna rağmen son satış, robotik girişimi için beklenmedik oldu ve şirket bundan ancak resmî açıklamanın ardından haberdar oldu.

Ortaklık tarihinden yolların ayrılmasına

Serve Robotics, bir dönem Postmates’in iştiraki olan Postmates X temelinde kurulmuştu. Uber, Postmates’i 2020 yılında 2,65 milyar dolara satın aldıktan bir yıl sonra bu robotik birim ayrı ve bağımsız bir şirket olarak ayrıldı. İlk aşamada Uber yalnızca bu girişimi desteklemekle kalmadı, 2022 yılında kaldırımlarda hareket eden teslimat robotları için stratejik bir sözleşme de imzaladı.

Taraflar iş birliğini daha da genişleterek Mayıs 2023’te ABD’deki çeşitli pazarlarda Uber uygulaması üzerinden 2000’e kadar Serve robotunu faaliyete geçirmeyi planlamıştı. Ancak zamanla iki şirket, iş yapma ve büyüme stratejileri açısından birbirinden uzaklaşmaya başladı.

Mali göstergeler ve anlaşmazlıklar

Serve Robotics’in kurucusu ve CEO’su Ali Kashani, şirketin ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin toplantısında konuyla ilgili ayrıntıları açıkladı. Kashani’ye göre 2022’nin ilk çeyreğinden bu yılın başına kadar Uber üzerinden gerçekleştirilen teslimat hacmi art arda 17 çeyrek boyunca yükseldi. Ancak ikinci çeyrekte robot kullanımının beklenenden düşük olması nedeniyle bu olumlu trend ilk kez tersine döndü.

Kashani, iki şirket arasında ortak otonom filonun genişletilmesi, filonun koordinasyonu ve satıcıların entegrasyonu gibi operasyonel modeller konusunda farklı görüşler bulunduğunu belirtti. Aynı zamanda, başka bir yemek teslimatı ortağıyla gerçekleştirilen iş hacminin tek bir çeyrekte yaklaşık yüzde 50 arttığı kaydedildi.

Bu anlaşmazlıklar ve iş yönlerindeki farklılıklar nedeniyle Serve Robotics, 2027’nin başında sona erecek Uber ortaklık sözleşmesini uzatmayı planlamıyor. Uber ise şu ana kadar durumla ilgili resmî bir açıklama yapmadı.