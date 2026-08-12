Tottenham, Folarin Balogun transferi için görüşmelere başladı

İngiltere Premier Lig kulübü Tottenham, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Monaco'nun yetenekli forveti Folarin Balogun'u kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı. L'Equipe'in haberine göre Londra ekibi, ABD Milli Takımı'nın formasını giyen futbolcu için yaklaşık 60 milyon avro ödemeye hazır ve yaz transfer döneminin kapanmasından önce anlaşmaya varmayı planlıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Geçen sezon Fransa ekibi Monaco formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen Folarin Balogun, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 19 gol kaydetti. Başarılı performansı yalnızca kulüp düzeyinde değil, Dünya Kupası da dahil olmak üzere uluslararası arenadaki etkileyici oyunuyla da dikkat çekti. Ardından ünlü menajer Jorge Mendes ile çalışmaya başlayan futbolcuya Newcastle başta olmak üzere birçok Avrupa kulübü ilgi gösterdi. Ancak Tottenham, görüşmelerde liderliği ele geçirdi.

Hücum hattını yenileme ihtiyacı

Tottenham, teknik direktör Roberto De Zerbi yönetiminde oyununu geliştirmeye çalışıyor. Takımın asıl forveti Dominic Solanke'nin kendisine duyulan güveni karşılamakta zorlanması ve istikrar eksikliği yaşaması nedeniyle kulüp yönetimi, hücum hattını yeni oyuncularla güçlendirmeyi öncelikli görev olarak görüyor. Daha önce Arsenal forması da giyen Balogun, İngiltere Premier Lig'de kendini tam anlamıyla kanıtlayamadığı için burada tamamlaması gereken işler olduğunu düşünüyor ve lige dönmeye oldukça istekli.

Monaco yönetimi ise yıldız oyuncusunu göndermek için acele etmiyor. Kulübün teknik direktörü Filipe Luis, Getafe'ye karşı oynanan hazırlık maçının ardından futbolcunun özel niteliklerini ve takım için ne kadar önemli olduğunu özellikle vurguladı. Monaco ile futbolcu arasındaki mevcut sözleşme 30 Haziran 2028'e kadar geçerli ve bu durum Fransız kulübüne transfer piyasasında önemli bir avantaj sağlıyor.